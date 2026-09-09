律師指2度未迴避利益 蔣萬安：就是依程序清楚表明父子關係及公職身分

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生，綠營民代及網路側翼持續發動攻擊，蔣今再被問網紅四叉貓再度在社群揭露家裡房產資料；律師黃帝穎也再轟兩次「利益未迴避」，蔣萬安今回應，他都是依照程序，清楚地表明他和得立的父子關係，以及在台北市政府任職的公職身分。

蔣萬安今天上午出席前瞻布局 韌性承啟 「2026剛柔並濟大未來」論壇。蔣說，他昨天已經講得非常清楚，不管是面對媒體朋友，還有在議場上面，也就是根據「利衝法」第14條說必須要表明身分關係以及公職身分，他就是依照程序，還有在資料上面清楚地表明他和得立的父子關係，以及在台北市政府任職的公職身分。

至於依照施行細則第28條，蔣說，大家關心是不是要填廉政署它的制式表格範本，它就是一個範本，而且28條規定，各機關可以自行地簡化跟整併，所以這些規定都非常清楚。