【重磅快評】三招打蔣落空 民進黨何苦為難公務員？

綠營質疑台北市長蔣萬安長子蔣得立的國際交換生資格並涉及利益迴避爭議，教育部、監察院及廉政署先後出手，不過，效果不一，有的經不起質疑，馬上縮手，有的顯然只是蹭熱度，玩擦邊球，有的更是師出無名，窘態百出。在民進黨主政之下，也真是難為這些機關的公務員了。

最早出手的是國教署，台北市政府研考會主委殷瑋4日受訪爆料，表示接獲教育局同仁反映，有國教署的人員前來打聽蔣得立考上建中、赴美交換「是不是具備僑生身分？」，並痛批荒謬，直言「聽見了國家機器齒輪轉動的聲音」。

國教署馬上發聲明，稱從未就蔣得立身分或資格啟動調查，事件起源是2日全國教育局處學管科長會議，期間有一名自稱國教署人員的男子向北市教育局人員詢問「蔣得立如何入學師大附中國中部」及「是否具僑生身分」，經比對特徵，當天國教署出席會議的3名同仁均無相符，並強調此事非官方所為。

國教署的澄清也等於為蔣得立的交換生資格爭議解套，其實蔣萬安早已證實兒子因在美國出生而具有美國籍，台北市教育局也說明該交換生計畫並無限制雙重國籍申請；國教署發聲明否認進行任何行政探詢，等於宣告這一題已跳過，如果真有問題，綠營早就窮追猛打，豈會放過？

監察院也約莫同時發動攻勢，台北市議員柳采葳、張斯綱昨天踢爆有監察院「專員」2日打電話詢問交換生計畫的簽呈過程、執行機關、決行層級以及資訊揭露狀況，台北市教育局長湯志民才證實上有接到電話；監察院沒否認，稱這是根據法務部96年函釋辦理，縱無監察委員，仍須本於職權釐清相關事實，進行查調先行程序。

廉政署也急了，昨天趕著發表所謂的法規立場，強調無論公職人員有無參與審查，關係人申請補助都負有「據實揭露身分」義務，公職人員的關係人不能接受與該名公職人員所服務或受其監督機關的補助，若是公開補助則不在此限；補助後，機關也應主動公開，「這些都規範在揭露表範本中」。

其實監察院已無監委，調查權屬於監委，專員在法律上的定位是協查人員，不能自己決定要查誰，必須在監委已經依法立案，並發文派查或由監委自動調查後，才能受命協助監委調閱卷宗、製作筆錄及撰寫報告草案。

換句話說，在「零監委」時代，監察院僅能維持低度行政運作，實質調查則已停擺，因為沒有監委立案、沒有監委登記調查，專員對外的任何調查均屬無效。要問的是，如果是無效行為，專員是做給誰看？或受誰指示？監察院既為五院之一，為何業務規範反依法務部函釋？不覺錯亂？

廉政署跑出來發布法規立場，說公務員有據實揭露身分的法定義務，但若是公開補助則不在此限，但台北市教育局的國際交換學生計畫百分之百屬於公開補助，符合免責要件，廉政署講了半天，豈不廢話？

廉政署還說；補助後，補助機關應主動公開，「這些都規範在揭露表範本中」；但蔣萬安已放棄補助，而且廉政署強調的「範本」也不是非填不可，因為各機關可以製作簡化表格，只要納入核心要件都算數，況且監察院也訂有範本，難道廉政署比較大？

依據法定分工，利衝法確由監察院與法務部廉政署依公職人員層級與職務類別分工管轄，監察院管的是總統、副總統、各級民意代表、高階首長、司法官及將官等公職人員及其關係人之裁罰與相關案件；廉政署負責基層及其他未列入監察院管轄範圍的公職人員，如果真要強調範本，也是監察院優先，那裡輪得到廉政署！