陸爆百萬金援阻台參與WHA 許宇甄：譴責金錢打壓 賴政府勿只剩抗中

社群平台「Ｘ」流傳疑似中國大陸內部文件，指大陸北京當局用100萬人民幣的代價，要求特定國家，封殺台灣參與世界衛生大會（WHA）等。國民黨立院黨團書記長許宇甄說，若屬實則譴責大陸用金錢交換政治支持，也反對金錢外交，但賴政府面對打壓不能只剩「抗中保台」。

Ｘ上流出疑似中國內部外交密件，指北京以人民幣100萬元要求密克羅尼西亞在世界衛生大會（WHA）封殺台灣；另也發現賴清德總統4月出訪史國被迫取消當天，非洲聯盟就致函北京索取金援。

許宇甄說，若這些文件屬實，當然會嚴正譴責中國大陸用金錢支持交換政治支持，打壓台灣的國際空間。台灣2300萬人的健康權益，不應該是成為任何國家外交的籌碼。

許宇甄指出，但要提醒賴政府，面對中國的打壓，不能只剩下國內喊抗中、罵在野黨，「抗中保台」不是萬靈丹，真正的外交成績是應該要讓更多國家願意為中華民國說話，讓台灣走得出去。

許宇甄表示，當然反對金錢外交，但政治口號也不能代表外交實力。拓展台灣的國際空間，靠的是愈來愈多的朋友，而不是愈來愈多的敵人。