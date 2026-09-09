日議員盼推日本版台灣關係法 賴總統：深化合作

總統賴清德昨天接見日本「思考台灣海峽和平穩定國會議員之會」訪團，會長北村晴男表示，將推動制定日本版「台灣旅行法」及「台灣關係法」，促進台日政府高層交流及國防合作；賴總統則說，面對中國複合式威脅，民主國家唯有團結合作、提升防衛實力，才能共同發揮嚇阻力量。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統8日下午接見「思考台灣海峽和平穩定國會議員之會」訪團。

賴總統致詞表示，「思考台灣海峽和平穩定國會議員之會」今年6月中旬成立，不到3個月就以具體訪台行動，表達對台海和平穩定的關切與支持，相信該會成立除將提升日本國會對台海情勢的關注，也有助尋求維護印太和平穩定的最佳策略，實現日本前首相安倍晉三「自由開放的印度太平洋」願景。

談及區域安全情勢，賴總統指出，中國不斷透過軍事行動、灰色地帶侵擾及跨國鎮壓等複合式威脅，升高台海、東海及南海緊張情勢，破壞區域和平穩定，包括台灣、日本在內的全球民主國家，唯有團結合作，持續提升防衛實力，共同發揮嚇阻力量，才能守護民主、和平與繁榮。

賴總統表示，今年台灣國防預算已占GDP 3%，明年度國防預算也將超過3%，且比例持續增加，預計2030年前達到GDP 5%的目標。政府也將大力推動國防自主，強化人工智慧、無人載具等不對稱作戰能力，積極建構具韌性的全民防衛體系，達到守護國家的目標。

賴總統說，期待台日未來在國家戰略、經貿安全、高科技產業及強化社會韌性等領域加強合作，尤其是半導體、人工智慧、量子運算、無人機及機器人等方面，推動台日關係更加緊密、穩固。

北村晴男致詞表示，此行重要目的是將台日友誼化為實際行動，持續推動雙方關係向前發展。他說，台灣是日本的摯友，期盼日本與台灣人民都能再次體認彼此的深厚情誼。

北村晴男提到，日本遭受東日本大地震時，台灣立即派出救災隊，政府與民間並籌集250億日圓賑災捐款，世界上沒有其他國家能做到這一點；如果摯友台灣面臨危難，日本也將竭盡全力共同面對。

他表示，更重要的是，日本及日本人民必須持續向世界展現全力支持、捍衛危難中朋友的決心，相信展現這樣的決心有助化解危機。

北村晴男說，未來將採取實際行動，包括推動制定日本版「台灣旅行法」及「台灣關係法」，促進雙方政府高層官員交流，並推動各種國防合作；儘管每位國會議員力量可能有限，他仍將團結更多志同道合人士，向日本政府積極爭取，努力實現安倍晉三的期望，與台灣建立牢固關係並促進台海和平穩定。