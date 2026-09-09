快訊

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

獨／「2大得獎機器」雙雙缺席金鐘！吳慷仁婉拒報名 薛仕凌主動棄權

聽新聞
0:00 / 0:00

日議員盼推日本版台灣關係法 賴總統：深化合作

中央社／ 台北9日電

總統賴清德昨天接見日本「思考台灣海峽和平穩定國會議員之會」訪團，會長北村晴男表示，將推動制定日本版「台灣旅行法」及「台灣關係法」，促進台日政府高層交流及國防合作；賴總統則說，面對中國複合式威脅，民主國家唯有團結合作、提升防衛實力，才能共同發揮嚇阻力量。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統8日下午接見「思考台灣海峽和平穩定國會議員之會」訪團。

賴總統致詞表示，「思考台灣海峽和平穩定國會議員之會」今年6月中旬成立，不到3個月就以具體訪台行動，表達對台海和平穩定的關切與支持，相信該會成立除將提升日本國會對台海情勢的關注，也有助尋求維護印太和平穩定的最佳策略，實現日本前首相安倍晉三「自由開放的印度太平洋」願景。

談及區域安全情勢，賴總統指出，中國不斷透過軍事行動、灰色地帶侵擾及跨國鎮壓等複合式威脅，升高台海、東海及南海緊張情勢，破壞區域和平穩定，包括台灣、日本在內的全球民主國家，唯有團結合作，持續提升防衛實力，共同發揮嚇阻力量，才能守護民主、和平與繁榮。

賴總統表示，今年台灣國防預算已占GDP 3%，明年度國防預算也將超過3%，且比例持續增加，預計2030年前達到GDP 5%的目標。政府也將大力推動國防自主，強化人工智慧、無人載具等不對稱作戰能力，積極建構具韌性的全民防衛體系，達到守護國家的目標。

賴總統說，期待台日未來在國家戰略、經貿安全、高科技產業及強化社會韌性等領域加強合作，尤其是半導體、人工智慧、量子運算、無人機及機器人等方面，推動台日關係更加緊密、穩固。

北村晴男致詞表示，此行重要目的是將台日友誼化為實際行動，持續推動雙方關係向前發展。他說，台灣是日本的摯友，期盼日本與台灣人民都能再次體認彼此的深厚情誼。

北村晴男提到，日本遭受東日本大地震時，台灣立即派出救災隊，政府與民間並籌集250億日圓賑災捐款，世界上沒有其他國家能做到這一點；如果摯友台灣面臨危難，日本也將竭盡全力共同面對。

他表示，更重要的是，日本及日本人民必須持續向世界展現全力支持、捍衛危難中朋友的決心，相信展現這樣的決心有助化解危機。

北村晴男說，未來將採取實際行動，包括推動制定日本版「台灣旅行法」及「台灣關係法」，促進雙方政府高層官員交流，並推動各種國防合作；儘管每位國會議員力量可能有限，他仍將團結更多志同道合人士，向日本政府積極爭取，努力實現安倍晉三的期望，與台灣建立牢固關係並促進台海和平穩定。

台灣關係法 賴總統 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

副總統接見美學者訪團 盼持續與理念相近國家深化交流

總統盼台日強強聯手深化合作 打造非紅供應鏈

日跨黨派議員團訪台 盼推日版「台灣關係法」護和平

會晤賴總統 日本維新會會長馬場伸幸：台海和平穩定對國際極為重要

相關新聞

【重磅快評】三招打蔣落空 民進黨何苦為難公務員？

綠營質疑台北市長蔣萬安長子蔣得立的國際交換生資格並涉及利益迴避爭議，教育部、監察院及廉政署先後出手，不過，效果不一，有的經不起質疑，馬上縮手，有的顯然只是蹭熱度，玩擦邊球，有的更是師出無名，窘態百出。在民進黨主政之下，也真是難為這些機關的公務員了。

監察院專員查蔣萬安兒交換生 湯志民：以前會行文、這次直接打電話

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生一事，綠營、網路側翼猛攻特權說，現在又接連國教署、廉政署、監察院派專員介入調查，被質疑國家機器動起來打蔣萬安？北市教育局長湯志民今也還原監察院上周三致電詢問的內容，湯也透露，一般監察院如果來索資料，會正式行文來，但這次是直接打電話。

蔣萬安兒留學遭查 許宇甄批廉政署雙標追殺：蘇巧純就免查

台北市長蔣萬安兒子蔣得立取得赴美留學資格、補助引綠營批評，廉政署表示依照「公務人員利益衝突法」，申請補助須事前揭露並填具公職人員關係表，但被質疑該表初衷是針對法人標案，非一般學生獎學金。國民黨立院黨團書記長許宇甄批令人不齒、雙重標準，前閣揆蘇貞昌之女蘇巧純申請政府巨額補助，廉政署當時卻稱「不對個案評價」。

監院也來查...國家機器動起來 蔣萬安曝心情：君子坦蕩蕩小人長戚戚

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生一事，綠營、網路側翼猛攻特權說，先前又有國教署、廉政署隨之介入要查，現在又傳出監察院派專員調查，引發藍營強烈反彈，質疑是否選舉選到國家機器也動起來？蔣今受訪用八個月回應他最近的心情「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」

用兒陳冠廷名義開畜牧場請補助 陳明文違反利益迴避去年遭監院罰40萬

僑委會委員長徐佳青因安排兒子參與東沙島行程違反利益衝突迴避法，遭監院裁罰10萬元。監院也曾在去年7月24日確定裁罰民進黨前立委陳明文經營的養豬公司「永財畜牧場」40萬元，原因是向行政院農業委員會（現為農業部）申請補助為揭露關係，違反利益衝突迴避。

政院不副署國會法案 胡佛研究所學者：理解政治動機 但公然違憲

美國史丹佛大學智庫胡佛研究所研究員祈凱立（Kharis Templeman）9日表示，台灣正面臨「緩慢滾動的憲政危機」，並認為台灣行政和立法之間缺乏強力的裁判，指台灣需要更好的保險機制，同時打造一個更自主的憲法法庭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。