下一步？侯友宜：拚到最後一刻「不認真做下一次就沒有啦」

新北市長侯友宜任內最後一次總質詢進入民進黨團質詢時間，市議員翁震州關心侯友宜下一步，若國家需要會不會再任公職。侯友宜表示，現階段最重要是把握剩下106天做好市政，自己50年公職生涯到了最後階段，一定要拚到最後一刻，絕對不能鬆懈「不認真做下一次就沒有啦」，市政永遠是任期內最重要的事。

翁震州表示，侯友宜8年市長任期，市民除感謝也對未來有所期待，市長卸任後是否有相關規畫？

侯友宜表示，眼前仍以剩餘106天把新北市政做好為最重要目標，不管未來在哪個地方，都會持續關心新北市，自己在新北16年，和市民、市議員都有深厚感情，即使離開市府，也可以與議員們繼續交流，讓新北未來更好。

被問到如果未來國家有重大需要會不會再任公職？侯友宜強調，職位不重要，自己從警察到公務體系服務50年，始終只有一個原則，就是他愛這個國家、愛中華民國與台灣這塊土地的所有人，未來會以「市民身分」關心國家與人民。

是否有意挑戰國民黨黨主席？侯友宜說，他的未來不值得大家在這個地方浪費時間討論，現在應該把握當下，把心力放在市政工作，不應該去想權位或職位分配，而是先為國家人民努力。

翁震州再問，適逢選舉年，若新北或其他縣市有選舉需求，侯友宜輔選是否會影響市政工作？侯友宜表示，目前仍以市政為最重要，選舉後期若有機會，也會在共同理念下為這塊土地努力，也會依照請假規定辦理，也會告訴大家相關資訊，但一切以市政優先。

侯友宜說，自己現在就是要把握最後106天，每天盡心盡力工作，現在是他50年公職生涯的最後106天，把握當下、努力付出，讓人民能夠安居樂業，這才是他該做的事。