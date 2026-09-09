監察院專員查蔣萬安兒交換生 湯志民：以前會行文、這次直接打電話

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生一事，綠營、網路側翼猛攻特權說，現在又接連國教署、廉政署、監察院派專員介入調查，被質疑國家機器動起來打蔣萬安？北市教育局長湯志民今也還原監察院上周三致電詢問的內容，湯也透露，一般監察院如果來索資料，會正式行文來，但這次是直接打電話。

至於有沒有問及蔣萬安兒蔣得立個案？湯說，「就是有針對這個交換學生的部分有做一些詢問。」

湯志民今天上午出席前瞻布局 韌性承啟 「2026剛柔並濟大未來」論壇，對於監察院也有專員來問蔣萬安兒子交換學生計畫一事，湯志民說，他們(監察院專員)是上個禮拜的時間，打電話到教育局政風室，來了解就是交換學生案子的一個相關資訊。

至於詢問的相關內容，湯志民說，包括市府處理的流程，包括教育局的計畫方案是誰核定的？以及這個學生有沒有做資料的揭露等，大概是這樣子。

媒體問湯，監察院解釋這是查調的先行程序，因現在監察院無監委狀態，局長對於他們這種解釋能接受嗎？湯志民說，他有詢問政風室同仁，「一般監察院如果來索資料的話，會正式行文來」，跟教育局講他們需要什麼樣的資料。我們在教育局也是這樣，就是有相關的監察院需要了解的部分，都會行公文來跟我們要相關的資料，而且會說明。

媒體問，所以比較少這種直接致電的意思？湯志民說，「我了解的部分，一般程序都會正式的行公文來，來索取他們要的資料。」媒體也追問，監察院的人問的時候，有沒有觸及蔣萬安兒子個案的部分？有沒有聊到這一塊？湯志民說，就是有針對這個交換學生的部分有做一些詢問。