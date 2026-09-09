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蔣萬安兒留學遭查 許宇甄批廉政署雙標追殺：蘇巧純就免查

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安兒子蔣得立取得赴美留學資格、補助引綠營批評，廉政署表示依照「公務人員利益衝突法」，申請補助須事前揭露並填具公職人員關係表，但被質疑該表初衷是針對法人標案，非一般學生獎學金。國民黨立院黨團書記長許宇甄批令人不齒、雙重標準，前閣揆蘇貞昌之女蘇巧純申請政府巨額補助，廉政署當時卻稱「不對個案評價」。記者屈彥辰／攝影
台北市長蔣萬安兒子蔣得立取得赴美留學資格、補助引綠營批評，廉政署表示依照「公務人員利益衝突法」，申請補助須事前揭露並填具公職人員關係表，但被質疑該表初衷是針對法人標案，非一般學生獎學金。國民黨立院黨團書記長許宇甄批令人不齒、雙重標準，前閣揆蘇貞昌之女蘇巧純申請政府巨額補助，廉政署當時卻稱「不對個案評價」。記者屈彥辰／攝影

台北市長蔣萬安兒子蔣得立取得赴美留學資格、補助引綠營批評，廉政署表示依照「公務人員利益衝突法」，申請補助須事前揭露並填具公職人員關係表，但被質疑該表初衷是針對法人標案，非一般學生獎學金。國民黨立院黨團書記長許宇甄批令人不齒、雙重標準，前閣揆蘇貞昌之女蘇巧純申請政府巨額補助，廉政署當時卻稱「不對個案評價」。

有媒體工作者在臉書上指，廉政署稱依「利衝法」，申請補助須事前揭露並填具公職人員關係表，但該表初衷是針對法人標案，非一般學生獎學金。未成年申請本就載明家長，硬套法條荒謬。過去面對蘇貞昌之女蘇巧純公司獲補助案，廉政署推稱「不對個案評價」，如今對未成年學生卻大作文章，顯然逢綠就轉彎，根本是偷換概念、看顏色辦案。

許宇甄說，昨天是監察院，今天是廉政署，明天又會是哪個單位？民進黨政府幾乎全員啟動，淪為政治打手，選擇性辦案到無所不用其極。今天針對蔣得立，但是蔣得立是用自己的能力爭取到赴美留學，現在卻打算用「利衝法」來辦。

許宇甄接著出示身分關係揭露表圖檔範例，她說，申請補助須填具身分關係揭露表，因為蔣得立是未成年，所以一定會填上父母姓名，蔣得立的父親就是蔣萬安，相關單位應早就查明，哪有來隱匿、不實的問題？廉政署無視揭露的事實，死咬形式的主義，根本也是羅織罪名。

許宇甄指出，表格設計的初衷，是防範法人單位隱匿關係，而不是針對一般的學生。更令人不齒的是雙重標準，前閣揆蘇貞昌之女蘇巧純也申請了政府的巨額補助，廉政署當時稱「不對個案評價」。現在換到蔣萬安兒子蔣得立時，卻要調查根本不該調查的事情、早已揭露的事實。

許宇甄強調，呼籲民進黨政府，不要再選擇性辦案，動用所有的部會追殺候選人，這樣不為人民所信服。

許宇甄 蔣萬安 廉政署

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