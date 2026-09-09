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蔣萬安子交換生案監院專員查北市府 詹為元籲揭：誰交辦、為何調查？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員詹為元說，想問監察院一名專員直接向教育局詢問未成年人申請交換學生的個案，究竟依據什麼程序？是誰交辦、為何調查？監察院應該公開說清楚。聯合報系資料照
台北市議員詹為元說，想問監察院一名專員直接向教育局詢問未成年人申請交換學生的個案，究竟依據什麼程序？是誰交辦、為何調查？監察院應該公開說清楚。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安長子蔣得立交換生案延燒，國民黨北市議員柳采葳在昨市政總質詢時曝，監察院專員致電教育局。國民黨北市議員詹為元也說，政風處和法務局都明確指出沒有問題，監察院的調查究竟是什麼程序？誰交辦、為何調查？應該說清楚。

詹為元認為，從廉政署發新聞稿，到監察院派人向教育局了解蔣萬安市長兒子的交換學生計畫。一個未成年高中生申請行之有年的交換計畫，卻一路被追查，甚至連私下生活照片都被曝光。我要問這究竟是在監督，還是政治追殺？

他說，廉政署新聞稿談的是「利衝法」第14條「表明身分關係」，完全不是、也沒有認定蔣萬安涉及利益衝突，他也沒有介入甄選。這一點，政風處已明確表示，蔣萬安沒有參與案件簽核、審核，沒有迴避問題；法務局也指出，申請交換學生並非市長執行職務範圍，不構成「利衝法」第5條的利益衝突。

至於有沒有揭露身分問題？詹為元說，家長同意書是由蔣萬安本人親自簽名，清楚表明父子關係；家庭經濟證明也是由本人繳交，揭露任職北市府公職身分。所以蔣萬安沒有介入、沒有利益衝突、身分也有揭露，一切按照程序和規定，請問哪裡有問題？

他說，更誇張是教育局長湯志民在議會證實，連監察院都派人來查，想問監察院一名專員直接向教育局詢問未成年人申請交換學生的個案，究竟依據什麼程序？是誰交辦、為何調查？監察院應該公開說清楚。

詹為元呼籲，民進黨要監督蔣萬安可以，該查就查、該監督就監督。但選舉再怎麼激烈，政治攻防都要有底線，不該為了打擊蔣萬安，就動用國家機器一路追查他的孩子，把無辜的未成年小孩捲進來。

蔣萬安 詹為元 交換生

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