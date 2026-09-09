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用兒陳冠廷名義開畜牧場請補助 陳明文違反利益迴避去年遭監院罰40萬
僑委會委員長徐佳青因安排兒子參與東沙島行程違反利益衝突迴避法，遭監院裁罰10萬元。監院也曾在去年7月24日確定裁罰民進黨前立委陳明文經營的養豬公司「永財畜牧場」40萬元，原因是向行政院農業委員會（現為農業部）申請補助為揭露關係，違反利益衝突迴避。
監察院在去年12月23日的廉政專刊指出，永財畜牧場於2021年至2023年間，申請依法令規定以公開公平方式辦理之補助，雖符合申請資格，但未主動於申請文件內據實表明該公司與陳明文之關係，違反「公職人員利益衝突迴避法」第14條第2項規定，審議後處以40萬元罰鍰。
陳明文在2021年間以3千萬元購入嘉義縣竹崎鄉3筆土地，該處原為舊式養豬場，購入後登記於兒子陳冠廷名下，取名「永財畜牧場」經營，進行轉型升級，並向行政院農業委員會申請補助。當時國民黨立委就質疑，涉及公職人員與關係人之利益衝突。
時任農業部長陳吉仲曾為陳明文緩頰指出，有請教過相關規定，並沒有違反公職人員利益衝突。民進黨立委莊瑞雄當時則說，只要符合法定資格，每個人都可以申請補助，不會因為家裡有人當立委，擔任公職就不能申請養豬。
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