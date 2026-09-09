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監院也來查...國家機器動起來 蔣萬安曝心情：君子坦蕩蕩小人長戚戚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席前瞻布局 韌性承啟 「2026剛柔並濟大未來」論壇。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席前瞻布局 韌性承啟 「2026剛柔並濟大未來」論壇。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生一事，綠營、網路側翼猛攻特權說，先前又有國教署、廉政署隨之介入要查，現在又傳出監察院派專員調查，引發藍營強烈反彈，質疑是否選舉選到國家機器也動起來？蔣今受訪用八個月回應他最近的心情「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」

蔣萬安今天上午出席前瞻布局 韌性承啟 「2026剛柔並濟大未來」論壇，與經濟部長龔明鑫同台，蔣萬安到場後，媒體問蔣怎麼看從廉政署到監察院，有沒有被中央圍攻的感覺？蔣萬安表示，監察院他有他的法定職權，該如何行使，他們應該非常清楚。

媒體追問，是否覺得監察院等調查是被中央委託？蔣則用10個字回應說「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」

媒體追問，是否因為蔣萬安先前主張「廢監院」，現在監院挾怨報復？蔣萬安表示，他說過，剛剛媒體也提問過，「他（監察院）有他的法定職權，該怎麼樣的行使，我想他們就依相關的法定職權，如何行使，他們其實很清楚。」

蔣萬安 監院 國家機器

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台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生，遭綠營攻擊特權，連廉政署都出動，不僅與台北市政風處的說法出現落差，更處處配合綠營攻擊蔣萬安的論點；無獨有偶，監院也加入「打蔣國家隊」，在沒監委下主動介入該案查詢。廉政署和監察院若如此在意利益衝突迴避法，就應同步檢視民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純的公司取得政府補助、僑委會委員長徐佳青讓兒子登東沙島等案，別再上演「綠能你不能」雙標戲碼。

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