監院也來查...國家機器動起來 蔣萬安曝心情：君子坦蕩蕩小人長戚戚

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生一事，綠營、網路側翼猛攻特權說，先前又有國教署、廉政署隨之介入要查，現在又傳出監察院派專員調查，引發藍營強烈反彈，質疑是否選舉選到國家機器也動起來？蔣今受訪用八個月回應他最近的心情「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」

蔣萬安今天上午出席前瞻布局 韌性承啟 「2026剛柔並濟大未來」論壇，與經濟部長龔明鑫同台，蔣萬安到場後，媒體問蔣怎麼看從廉政署到監察院，有沒有被中央圍攻的感覺？蔣萬安表示，監察院他有他的法定職權，該如何行使，他們應該非常清楚。

媒體追問，是否覺得監察院等調查是被中央委託？蔣則用10個字回應說「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」

媒體追問，是否因為蔣萬安先前主張「廢監院」，現在監院挾怨報復？蔣萬安表示，他說過，剛剛媒體也提問過，「他（監察院）有他的法定職權，該怎麼樣的行使，我想他們就依相關的法定職權，如何行使，他們其實很清楚。」