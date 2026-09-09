IPAC議員主導 巴拿馬國會台灣交流小組成立

在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）成員主導下，巴拿馬國會今天正式成立與台灣立法院的「跨黨派國會交流小組」。在巴拿馬國會總計71個席次中，加入與台灣交流小組的議員多達46位，該小組因此成為規模最大的巴拿馬國會組織之一。

IPAC串聯全球45個國家與區域層級議會，有超過300位議員加入，以對北京立場強硬著稱。

巴拿馬與台灣的國會交流小組由巴拿馬國會中的IPAC成員主導成立，涵蓋巴拿馬各大政黨。

考量北京在中南美洲持續試圖擴張政治和經貿影響力，巴拿馬與台灣成功建立陣容可觀的國會交流合作新機制，別具意義。

巴拿馬國會議員培瑞茲巴柏尼（José Antonio Pérez-Barboni）表示，這是邁向民主的正確一步，也是巴拿馬與台灣雙方發展密切經貿關係的開端，期待未來進一步推展雙邊外交關係。

另一位議員格瓦拉（Joan Manuel Guevara）則指出，巴拿馬與台灣成立國會交流小組，這證明儘管欠缺正式外交關係，雙方仍能推展國會外交，特別是當彼此皆有意捍衛主權、抵禦來自外部的壓力。

培瑞茲巴柏尼和格瓦拉皆為IPAC成員。

巴拿馬國會議員近兩年積極組團訪問台灣，包括2025年11月和今年2月由IPAC成員主導，以及今年7月由巴拿馬國會農漁業事務委員會主席卡拉斯奎拉（Orlando Carrasquilla，另譯：卡拉司吉亞）率領的代表團，相當於短短一年內就有3個巴拿馬國會代表團陸續訪台。2月率團訪台時，培瑞茲巴柏尼是國會的基礎建設暨運河事務委員會主席。

相關訪團在台行程、團員組成及個別議員的公開發言顯示，巴拿馬方面尤其關注台灣的科技和經貿發展。