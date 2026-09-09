快訊

情侶酒後吵翻…女友要跟警察返所 62歲男竟「肉身擋警車」

伊朗飛彈連攻美國軍艦！美軍反擊摧毀5艘油輪 警覺中俄可能暗助

美網／不敵冠軍前搭檔 謝淑薇8強止步下一步亞運

聽新聞
0:00 / 0:00

IPAC議員主導 巴拿馬國會台灣交流小組成立

中央社／ 倫敦8日專電

在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）成員主導下，巴拿馬國會今天正式成立與台灣立法院的「跨黨派國會交流小組」。在巴拿馬國會總計71個席次中，加入與台灣交流小組的議員多達46位，該小組因此成為規模最大的巴拿馬國會組織之一。

IPAC串聯全球45個國家與區域層級議會，有超過300位議員加入，以對北京立場強硬著稱。

巴拿馬與台灣的國會交流小組由巴拿馬國會中的IPAC成員主導成立，涵蓋巴拿馬各大政黨。

考量北京在中南美洲持續試圖擴張政治和經貿影響力，巴拿馬與台灣成功建立陣容可觀的國會交流合作新機制，別具意義。

巴拿馬國會議員培瑞茲巴柏尼（José Antonio Pérez-Barboni）表示，這是邁向民主的正確一步，也是巴拿馬與台灣雙方發展密切經貿關係的開端，期待未來進一步推展雙邊外交關係。

另一位議員格瓦拉（Joan Manuel Guevara）則指出，巴拿馬與台灣成立國會交流小組，這證明儘管欠缺正式外交關係，雙方仍能推展國會外交，特別是當彼此皆有意捍衛主權、抵禦來自外部的壓力。

培瑞茲巴柏尼和格瓦拉皆為IPAC成員。

巴拿馬國會議員近兩年積極組團訪問台灣，包括2025年11月和今年2月由IPAC成員主導，以及今年7月由巴拿馬國會農漁業事務委員會主席卡拉斯奎拉（Orlando Carrasquilla，另譯：卡拉司吉亞）率領的代表團，相當於短短一年內就有3個巴拿馬國會代表團陸續訪台。2月率團訪台時，培瑞茲巴柏尼是國會的基礎建設暨運河事務委員會主席。

相關訪團在台行程、團員組成及個別議員的公開發言顯示，巴拿馬方面尤其關注台灣的科技和經貿發展。

巴拿馬 國會 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日跨黨派議員團訪台 盼推日版「台灣關係法」護和平

總統接見加拿大魁團黨訪團 盼深化人工智慧與航太合作

賴總統：加國AI加上台灣晶片 讓民主供應鏈走得更遠

副總統接見美學者訪團 盼持續與理念相近國家深化交流

相關新聞

蔣得立案…蔣萬安願受檢驗 藍質疑國家機器動起來

民進黨質疑台北市長蔣萬安長子蔣得立國際交換生資格，且有利益迴避爭議，教育部和廉政署先後出手，藍營議員昨更爆料，監察院在沒有監委的情況下，竟也打電話了解個案，質疑「國家機器已動起來」。蔣萬安說，相關資訊都清楚揭露，並無隱匿，他願意接受檢驗，但一切要依法依規。

新聞眼／監院武器化 變「打蔣」國家隊

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生，遭綠營攻擊特權，連廉政署都出動，不僅與台北市政風處的說法出現落差，更處處配合綠營攻擊蔣萬安的論點；無獨有偶，監院也加入「打蔣國家隊」，在沒監委下主動介入該案查詢。廉政署和監察院若如此在意利益衝突迴避法，就應同步檢視民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純的公司取得政府補助、僑委會委員長徐佳青讓兒子登東沙島等案，別再上演「綠能你不能」雙標戲碼。

蔣得立事件 在野轟監察院「都是錦衣衛」

綠營猛攻台北市長蔣萬安長子蔣得立交換生事件，藍營北市議員昨在市政總質詢揭露監察院去電調查，質疑國家機器動起來。國民黨立委批評，這是監察院明顯濫權，已形同「人人都是錦衣衛」；民進黨立委則表示，尊重相關機關的調查權限，一切都要以依法行事為前提。

視察中火 盧秀燕批中央未做到「增一氣、拆一煤」協議

台中火力發電廠燃氣機組即將上線，但台中市長盧秀燕昨率隊視察，質疑中央當初與台中市府達成「增一氣、拆一煤」協議，如今卻規畫新建六部燃氣機組、僅拆除四部燃煤機組，形同「增六氣、拆四煤」。盧強調，市府要看到燃煤機組拆除許可，才會考慮核發燃氣機組操作許可，要求台電說明是否確實落實承諾。

蔣得立事件 廉政署：申請補助應公開身分

台北市長蔣萬安長子獲選公費交換學生，利益迴避爭議引發關注。廉政署昨表示，利衝法規定，公職人員的關係人原則不得與公職人員「服務」或「受其監督」機關為補助行為，但公職人員關係人依法規定公開公平辦理補助，可申請補助，但應事前主動在申請文

蔣得立事件 監察院：雖無監委仍依法調查

監察院上周就台北市長蔣萬安之子交換生事件，去電台北市政府教育局，引發議論。監察院昨表示，依「公職人員利益衝突迴避法」第廿條第一項第一款規定，五院院長、各機關職務列等簡任第十二職等以上之正副首長、依選罷法選舉產生各級政府機關首長及其關係人，其罰鍰由監察院處罰之；又監院有「監察院辦理公職人員利益衝突迴避案件作業規範」，明定派案及調查程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。