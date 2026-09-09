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蔣萬安批卓揆 不是守門是拆門

聯合報／ 記者鄭媁王小萌張曼蘋劉懿萱林麗玉／台北報導

行政院長卓榮泰以「少林足球」守門員自比，稱八度不副署都是「被動」。在野昨天齊轟，台灣的憲政實況卻是「球證、旁證都是卓榮泰，在野黨怎麼和他鬥」，卓榮泰創出連國際憲法學界都驚訝的「超級行政否決權」，已讓台灣的臉丟到國外去。

台北市長蔣萬安表示，立法院三讀通過的法律，行政院竟然不副署、不執行，「這不是守門，這是拆門」，這種恣意妄為的做法，民眾無法接受。

國民黨文傳會主委陳以信反諷，卓榮泰根本就是「少林足球」片中角色「強雄」，電影裡，強雄囂張地說：「球證、旁證都是我的人，你怎麼和我鬥？」卓榮泰自己指控違憲、判定違憲，再拒絕副署，「等於自己當大法官、自己當總統、自己當立法院」，三權都想一手包辦，這哪是守門員？

國民黨立委賴士葆說，副署權是抗衡總統權，不是對付立法權，且卓榮泰是賴總統任命的政務官，沒有民意基礎，別臭美自己是守門員。

國民黨立委翁曉玲也批評，卓榮泰現在所作所為，何止是憲法守門員，更像是對賴清德做輔助宣告。

民眾黨表示，卓榮泰規則自己訂、裁判自己當、輸贏自己判，是哪國的守門員？八度不副署，恐怕只是賴政府擴張權力的開端，歷史終將記住，賴政府嘴上高喊民主，腳下踐踏的卻正是民主。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，副署不是一個橡皮圖章；不副署，也不是行政院長的一張空白支票。他認為，對於不副署法案，政院已把違憲理由說明清楚；行政與立法間有爭執的法案，本可透過憲法法庭進行最終違憲裁決，但已經被在野黨癱瘓掉，因此失去最後一道關卡。

蔣萬安 卓揆 卓榮泰

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