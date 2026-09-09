蔣得立案／蔣萬安願受檢驗 藍質疑國家機器動起來

民進黨質疑台北市長蔣萬安長子蔣得立國際交換生資格，且有利益迴避爭議，教育部和廉政署先後出手，藍營議員昨更爆料，監察院在沒有監委的情況下，竟也打電話了解個案，質疑「國家機器已動起來」。蔣萬安說，相關資訊都清楚揭露，並無隱匿，他願意接受檢驗，但一切要依法依規。

法務局指未違反利益衝突

八月底蔣得立考上建中後即休學一年，並取得北市教局僅有的廿五個名額赴美引發討論；九月二日蔣萬安宣布孩子將放棄公費補助，改自費交換，仍成為綠營攻擊箭靶。

教育部國教署先探詢蔣得立國籍身分，綠營議員接連質疑交換資格恐涉特權。北市法務局長連堂凱前天在議會答詢時表示，「公職人員利益衝突迴避法」第五條規定，利益衝突是公職人員執行職務時，應作為或不作為等使關係人獲得利益，該案申請國際交換生絕對不是市長執行職務的範圍，沒有違法。

廉政署主動發新聞稿解釋

不過，法務部廉政署昨中午卻主動發出新聞稿「解釋」，強調利衝法規定公職人員的關係人申請補助，應據實表明身分關係，補助成立後，機關也應揭露身分資訊。

對廉政署強調揭露義務說，蔣萬安昨在議會答詢表示，北市政風處長吳滄俯前天在議場已清楚表達「沒有利益衝突迴避問題」，他依既定程序在資料上清楚表明他和蔣得立的父子關係，以及台北市長身分，這也符合利衝法第十六條規定。

「蔣市長有符合所謂的揭露義務。」連堂凱說，廉政署談的是利衝法第十四條的揭露義務，重點是在申請文件揭示市長身分、關係，蔣公開說過申請的文件裡可看到父子關係和公職身分，「我們認為有符合有所謂的揭露義務，完成了」。

國民黨北市議員柳采葳、張斯綱昨也爆料，監察院致電北市教育局調查交換生事件，擺明是針對蔣得立案而來，質疑國家機器已經動起來。教育局長湯志民證實，一名自稱「監察院專員」九月二日問交換生的事情，了解簽呈過程是府級還是局級，也有問到有沒有揭露一事；因計畫都由教育局核定，教育局已向對方報告跟說明。

張斯綱說，監院現在沒監委，憑什麼打電話到市府調查，他要求查清楚誰打這通電話，並向監院抗議。柳采葳也大聲問，民進黨說是檢驗，但從國教署、廉政署到監察院，國家機器動起來，看起來就是在針對蔣萬安；國家機器動起來，就是為了針對十五歲未成年小孩，甚至容貌都被抓出來評論。

蔣萬安說，身為政治人物本應接受檢驗，他也願意接受檢驗，但一切還是要依法依規，依照一定的程序，政策理性溝通跟討論也是民眾期待。台灣是民主法治的社會，還是應該回歸法制面，好好就市政議題、公共關心的議題來討論，一切回歸理性討論，就事論事。

監察院昨天表示，針對公職人員利益衝突迴避案件，均本於職權，依法進行查調先行程序，不分黨派，秉公處理。