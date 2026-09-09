柯文哲批檢 押人逼供製造冤獄

台北市前市長柯文哲涉京華城等弊案，一審遭判刑十七年，柯等七名被告與檢察官上訴，台灣高等法院昨首度開庭審理政治獻金案，檢方提出四二八頁證據清單，柯堅持無罪答辯並聲請法庭直播，指司法院制定公播辦法是行政權凌駕審判權，再批檢察官「用手段製造冤獄」。

柯文哲再指司法追殺尚未停止，檢察官先射箭再畫靶，搜索住處及民眾黨部、抓人定罪名，再開始找證據、編故事，認為檢方不只是押人取供，根本是「押人逼供」，檢察官可以用如此手段製造冤獄嗎？

柯說，檢察官上訴要求一審無罪的改判有罪，有罪的從重量刑，擺明一定要追殺到底，至今檢方對於他侵占政治獻金仍講不出法律上的理由，他本就能合理使用，為何要去侵占自己的政治獻金？

柯的律師鄭深元聲請法庭直播，柯受訪也要「法官、檢察官不要怕」，聲請書狀提及司法院訂定的法庭錄音錄影公開播送實施辦法，限縮裁判宣示或公告後「事後」播送，而非「同步」播送，認為此舉坐實行政權凌駕審判權，侵害司法獨立。

高院昨由受命法官呂寧莉行準備程序，傳喚柯文哲、柯辦前主任李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正出庭，高檢署由檢察官邱文中、梁光宗、王貞元蒞庭。

檢方提出四二八頁的證據清單，主張一審量刑過輕，應加重量刑。除了柯文哲之外，李文宗、李文娟也否認犯罪，僅端木正認罪並請求緩刑。不過，李文宗的律師也表示，一審認定，以眾望基金會民眾捐款支付全部員工薪資，認定李背信有不合理之處，若檢方能指明範圍，會評估是否有認罪的可能性。

高院原定十月五日行第二次準備程序，但柯文哲、李文宗律師直呼準備不及，希望可以延後開庭，法官回應因涉訴訟程序，當然要考慮到被告及辯護律師意見，直言「看你們要拖多久，我們也尊重」，最終拍板端木正十月五日；李文宗、李文娟排定十月十九日；柯則於十一月十六日續行準備程序。

高院昨下午開庭，現場也聚集大批小草，高喊「柯文哲清清白白」。