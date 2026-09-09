蔣得立事件 廉政署：申請補助應公開身分

台北市長蔣萬安長子獲選公費交換學生，利益迴避爭議引發關注。廉政署昨表示，利衝法規定，公職人員的關係人原則不得與公職人員「服務」或「受其監督」機關為補助行為，但公職人員關係人依法規定公開公平辦理補助，可申請補助，但應事前主動在申請文

件內據實表明身分關係，補助行為成立後，機關也應主動公開身分關係。依據利衝法第廿條，裁罰機關則為監察院。

廉政署指出，利衝法施行細則第廿六條規定，揭露資訊包含公職人員的姓名、服務機關及職稱，關係人姓名、其與公職人員屬利衝法第三條第一項各款之關係等資訊。廉政署歷年來都將法務部揭露範本函文各機關落實辦理，不論公職人員有無參與補助審核，均應履行揭露義務；各政風機構應遵照規定，如涉有違失案件，均應本於職責依法辦理。

僑委會委員長徐佳青被控用特權讓兒子參加東沙體驗營，監察院開罰十萬元，但尚未公告，民眾黨新北市議員參選人陳語倢等人日前已赴北檢告發徐涉嫌違反貪汙治罪條例、刑法圖利等罪。民眾黨也控告，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的胞妹蘇巧純涉嫌違反利益迴避。北檢收案後，兩案均由黑金專組檢察官偵辦。

據指出，廉政署對於公職人員有無涉刑事不法立案調查不便回應；如受理告訴、告發或經檢察機關發交等，均依法調查。