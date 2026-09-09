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蔣得立事件 監察院：雖無監委仍依法調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

監察院上周就台北市長蔣萬安之子交換生事件，去電台北市政府教育局，引發議論。監察院昨表示，依「公職人員利益衝突迴避法」第廿條第一項第一款規定，五院院長、各機關職務列等簡任第十二職等以上之正副首長、依選罷法選舉產生各級政府機關首長及其關係人，其罰鍰由監察院處罰之；又監院有「監察院辦理公職人員利益衝突迴避案件作業規範」，明定派案及調查程序。

監察院指出，依法執行法令規定，也參據法務部函釋，「監察院第四屆監察委員未能依法產生，致無法組成廉政委員會正常行使罰鍰裁處權，應屬行政罰法第廿八條所稱之『依法律規定不能開始或進行』，其時效應停止進行，但為避免時效期間過長影響正義之追求，仍應進行裁處相關之先行程序。」

監察院表示，縱因無監委致未能正常行使罰鍰裁處權，監察院仍須本於職權釐明相關事實，進行查調先行程序；監察院為了解「台北市一一五學年度國際交換學生學習實施計畫」相關事實，先去電北市教育局政風室詢問該計畫執行機關、決行層級，以及有無依法辦理身分揭露，皆為查調利益衝突案件的先行程序。

監察院也指出，有關外界質疑沒有監委也能查部分，內容應有誤解及不實，監察院為利衝法之執法機關，向來不分黨派，秉持客觀公正之立場，本於職權依法處理。

監察院 蔣萬安 教育局 蔣得立

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