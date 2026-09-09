新聞眼／蔣得立案監院武器化 變「打蔣」國家隊

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生，遭綠營攻擊特權，連廉政署都出動，不僅與台北市政風處的說法出現落差，更處處配合綠營攻擊蔣萬安的論點；無獨有偶，監院也加入「打蔣國家隊」，在沒監委下主動介入該案查詢。廉政署和監察院若如此在意利益衝突迴避法，就應同步檢視民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純的公司取得政府補助、僑委會委員長徐佳青讓兒子登東沙島等案，別再上演「綠能你不能」雙標戲碼。

綠營台北市長選情告急，眼看蔣萬安開啟外縣市輔選模式，「萬安效應」逐漸發酵，民進黨近期聚焦猛攻「蔣得立交換生事件」，光是政治人物上場還不夠，國家機器也全面介入。

台北市政風處長吳滄俯前天在議會答詢表示，依掌握資訊，蔣萬安未參與交換學生公文簽核、審核，也未參與該案審定、核定，未違反利衝法。但廉政署昨天發新聞稿也援引利衝法，強調身分關係揭露義務有明文規定，不論補助單位是市長直接監督或間接監督。

同樣道理，閣揆的女兒接受各部會補助，也應符合利衝法規定並履行身分揭露義務。蘇巧純曾任董事兼營運長的曠世智能公司，於蘇貞昌任閣揆時獲國發基金一九九九萬餘元投資，另取得經濟部補助。蔣得立的交換學生案有揭露義務，也該有接受檢視的心理準備，同樣的標準當然也適用蘇巧純案。廉政署當然也別忘了，徐佳青的兒子參與僑委會舉辦東沙島生態體驗營案，涉嫌特權與利益衝突。

徐佳青案經過監院廉政委員會調查，已被認定違反公職人員利益衝突迴避法裁罰十萬元，卻以「目前沒有監察委員」為由，沒在監院廉政專刊發布，引發輿論譁然。監察院假借人事空窗之名，行包庇護航之實的做法，很快就在「蔣得立交換生事件」自打臉，理當只有監委才有的調查權，監院卻仍以「擦邊球」方式關切此案，積極程度和調查綠營政治人物有顯著差別。

立法院日前審議今年度總預算期間，在野黨立委堅持要刪減監院預算，主要理由正是監察院早已沒了中立性，被執政黨「武器化」，如今看來，在野黨的顧慮並非無道理。立法院新會期開議後，新一屆監院人事案同意權投票在即，要導正監院慣性雙標，還須從嚴審監委名單做起。