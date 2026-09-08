深夜值班備勤也有2千元！卓榮泰視察中山警分局 擴大發放深夜危勞津貼
行政院長卓榮泰今晚在內政部長劉世芳、警政署長張榮興及台北市警局長林炎田等人陪同下，前往北市警中山分局視察擴大臨檢勤務，實地瞭解第一線員警執勤情形並頒發慰問金。卓榮泰現場宣布，稱為體恤深夜值班與備勤員警同樣承受高度警戒與精神壓力，核定擴大「深夜危勞勤務津貼」適用範圍，預估全國將有5萬多名警察受惠，每人每月平均可增加約2000元。
行政院先在2024年核定，自6月1日起針對凌晨0時至6時在駐地外實際執行巡邏等勤務的第一線員警，每小時核發100元深夜危勞津貼；此次擴大駐地內執行值班、備勤勤務員警也將納入核發，不再區分駐地內外。
卓榮泰勗勉說，中山區是他出生與成長的地方，因為一直承蒙大家照顧，因此特別選擇來中山警分局慰勉，以表達他內心誠摯的感謝。
卓榮泰說，中山區夜間活動多、交通緊張，警察肩負國人與外賓的人身安全，極為辛勞，強調駐地內同仁雖未在外巡邏，但仍須維持高張力的準備狀態，應付突發狀況或民眾申訴，工作份量與風險應等同看待。
卓榮泰指出，隨國家財政狀況妥當，政府會全力提升警察裝備與待遇，如同強化國防力量一般，絕對不能讓正義的一方落後於非法之徒，他特別提及日前發生消防弟兄執勤不幸殉職的憾事，叮嚀同仁在勇於任事之餘，務必以自身安全為第一優先。
劉世芳致詞說，基層員警24小時不間斷打擊犯罪，無論在暑期青春專案、毒駕或酒駕防制均交出亮眼成績單，強調內政部會持續作警察後盾，除了今年3月起調高繁重加給與刑事加成，未來也會持續在立法院爭取各項軟硬體預算。
警政署指出，依2025年統計數據，每日深夜時段（午夜0時至清晨6時）全台執勤員警約4萬4千多人次（駐地外2.5萬人次、駐地內1.8萬人次），同年度深夜執勤傷亡案件計99件，其中駐地內佔14件，駐地內執勤確實有相當風險。
行政院近年陸續推動「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」、「精進員警執勤安全方案2.0」等政策，購置防割手套、戰術臂盾、戰術背心、拋射式電擊器、優化微型攝影機規格等執勤裝備，此次再擴大深夜危勞勤務津貼適用範圍，完善警察勤務保障及待遇制度。
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