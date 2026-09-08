深夜值班備勤也有2千元！卓榮泰視察中山警分局 擴大發放深夜危勞津貼

行政院長卓榮泰今晚在內政部長劉世芳、警政署長張榮興及台北市警局長林炎田等人陪同下，前往北市警中山分局視察擴大臨檢勤務，實地瞭解第一線員警執勤情形並頒發慰問金。卓榮泰現場宣布，稱為體恤深夜值班與備勤員警同樣承受高度警戒與精神壓力，核定擴大「深夜危勞勤務津貼」適用範圍，預估全國將有5萬多名警察受惠，每人每月平均可增加約2000元。

行政院先在2024年核定，自6月1日起針對凌晨0時至6時在駐地外實際執行巡邏等勤務的第一線員警，每小時核發100元深夜危勞津貼；此次擴大駐地內執行值班、備勤勤務員警也將納入核發，不再區分駐地內外。

卓榮泰勗勉說，中山區是他出生與成長的地方，因為一直承蒙大家照顧，因此特別選擇來中山警分局慰勉，以表達他內心誠摯的感謝。

卓榮泰說，中山區夜間活動多、交通緊張，警察肩負國人與外賓的人身安全，極為辛勞，強調駐地內同仁雖未在外巡邏，但仍須維持高張力的準備狀態，應付突發狀況或民眾申訴，工作份量與風險應等同看待。

卓榮泰指出，隨國家財政狀況妥當，政府會全力提升警察裝備與待遇，如同強化國防力量一般，絕對不能讓正義的一方落後於非法之徒，他特別提及日前發生消防弟兄執勤不幸殉職的憾事，叮嚀同仁在勇於任事之餘，務必以自身安全為第一優先。

劉世芳致詞說，基層員警24小時不間斷打擊犯罪，無論在暑期青春專案、毒駕或酒駕防制均交出亮眼成績單，強調內政部會持續作警察後盾，除了今年3月起調高繁重加給與刑事加成，未來也會持續在立法院爭取各項軟硬體預算。

警政署指出，依2025年統計數據，每日深夜時段（午夜0時至清晨6時）全台執勤員警約4萬4千多人次（駐地外2.5萬人次、駐地內1.8萬人次），同年度深夜執勤傷亡案件計99件，其中駐地內佔14件，駐地內執勤確實有相當風險。

行政院近年陸續推動「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」、「精進員警執勤安全方案2.0」等政策，購置防割手套、戰術臂盾、戰術背心、拋射式電擊器、優化微型攝影機規格等執勤裝備，此次再擴大深夜危勞勤務津貼適用範圍，完善警察勤務保障及待遇制度。

警政署長張榮興（左一）及台北市警察局長林炎田（右一）陪同行政院長卓榮泰至北市警中山分局視察擴大臨檢勤務。記者翁至成／攝影

行政院長卓榮泰今天晚上在內政部長劉世芳、警政署長張榮興及台北市警察局長林炎田陪同下，前往北市警中山分局視察擴大臨檢勤務，中山警分局長張耀仁（右一）報告治安工作簡報。記者翁至成／攝影

內政部長劉世芳今天晚上陪同行政院長卓榮泰前往北市警中山分局視察擴大臨檢勤務。記者許正宏／攝影

行政院長卓榮泰（前排左二）今天晚上在內政部長劉世芳（前排左一）、警政署長張榮興（前排右二）及台北市警察局長林炎田（前排右一）陪同下，前往北市警中山分局視察擴大臨檢勤務。記者許正宏／攝影

行政院長卓榮泰今天晚上在內政部長劉世芳等人陪同下，前往北市警中山分局視察擴大臨檢勤務。記者許正宏／攝影