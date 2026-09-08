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影／卓榮泰視導中山分局 宣布擴大「深夜津貼」適用員警
行政院長卓榮泰今天晚上在內政部長劉世芳、警政署長張榮興的陪同下，視導台北市政府警察局中山分局，向擴大臨檢勤務的第一線員警表達感謝。並宣布將擴大「深夜危勞勤務津貼」適用範圍，未來深夜值班、備勤員警也將納入核發，預計全國5萬名符合資格的執勤員警，每月將可以多領2千元的深夜危勞勤務津貼。
現行深夜危勞勤務津貼於2024年核定，針對凌晨0時至6時在駐地外實際執行巡邏等勤務的第一線員警，每小時核發新台幣100元深夜危勞勤務津貼。未來將留在派出所內、分局值班或備勤員警納入範圍，不再區分駐地內、外為適用標準，預估全國將有5萬名符合資格的執勤員警因此受惠，進一步反映第一線員警勤務待遇。
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