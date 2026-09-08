卓榮泰：深夜危勞津貼2,000元擴大至駐地內勤 逾6萬警受惠

行政院長卓榮泰8日晚間前往台北市政府警察局中山分局視察。他表示，政府致力提升警察福利與基本權益，正式宣布將「深夜危勞津貼」發放範圍擴大至駐地內值班與勤務，預估全國將有逾6萬名第一線警察同仁受惠，每月將可增加約新台幣2,000元津貼。

卓榮泰指出，警察同仁需長時間、24小時輪班，日夜作息極不規律。自2024年起，政府開始發放「駐地外執勤員警深夜危勞津貼」，但經與內政部及警政署詳細探討後認為，員警在駐地內值班，同樣必須保持高張力的警戒狀態，隨時應對突發狀況或處理民眾訴求，工作負荷與駐地外執勤實屬等同。

為落實勤務負荷與待遇的合理化，卓榮泰正式宣布，行政院已核定將深夜時段「駐地內」執行的值班與勤務，全面納入深夜危勞津貼發放範圍。預估全國超過六萬名第一線員警，每月將可增加約2,000元的津貼。

卓榮泰強調，金額雖不多，但這代表政府看見了基層日夜的辛勞，期望藉此補足既有福利，給予同仁應有的尊重與誠意。

在醫療照顧與裝備提升方面，卓榮泰說明，政府已訂定警察、消防、海巡、移民及空勤人員的醫療照顧實施方案，完善高風險勤務人員的醫療機制與傷亡慰問。政府也持續推動「精進員警執勤安全方案2.0」，全面更新密錄器、防護型噴霧器及警棍等基本設備。

卓榮泰表示，面對日新月異的犯罪手法，代表正義一方的警察絕不能落後於不法之徒。政府將比照國防力量的思維，快速且持續地盤整並提升警察裝備，確保面對突發狀況時，員警有足夠能力保護自身安全。

他說，打擊犯罪固然重要，但更重要的還是每位同仁的安全。日前消防同仁執勤發生憾事，政府雖已提高撫卹額度，但絕不樂見悲劇發生。期勉所有同仁在勇於任事之餘，務必做好勤前準備與裝備檢查，保持高度謹慎，確保每次出勤都能平平安安。

卓榮泰提到，隨著國家經濟穩健發展，維持最高強度的治安環境，是向國際社會證明台灣不僅是值得信賴的夥伴，更是能讓國際友人安心居住的寶地。這份國際信任的背後，仰賴的是全體警察同仁的無私付出，政府將持續精進各項制度，永遠做警察同仁最堅強的後盾。