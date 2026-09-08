高風險駕駛注意！卓揆：毒駕、嚴重超速 研議強制險加費機制

行政院長卓榮泰今天主持道安會報時指出，針對毒駕、嚴重超速等高風險駕駛行為，研議加重汽車強制險保費，參加機車駕訓班並取得駕照者，將提供保費獎勵金；此外，今年上半年道路交通事故死亡人數已有降低，但新北市致死率與嚴重度攀升，主要集中青壯年機車和高齡行人，盼市府加強宣導。

針對全國道安成效，卓榮泰聽取交通部報告後指出，儘管今年1至6月整體30日道路交通事故死亡人數，皆較2023年同期下降，達到綱要計畫年度降低14%的目標，但高齡者死亡部分較2025年同期增加2.6%，其中又以桃園、臺中、花蓮等縣市發生案例較多，請相關單位持續防範及宣導。

行人方面，數據顯示較2023年同期減少9.2%、2025年同期減少9.8%，卓榮泰說，尚未達到國家道路交通安全綱要計畫訂定的2026年行人死亡人數降低22%的目標，請相關部會及地方政府持續努力，力求今年內達標。

數據顯示，新北市整體事故件數下降，死亡人數與致死率卻逆勢攀升，卓榮泰盼市府務必深入了解原因，他也肯定其已針對事故樣態展開分析，相關死亡事件呈現青壯年機車與高齡行人兩大高風險組合，盼市府精準介入宣導，中央部會也要持續彙整各地方政府經驗，建立可供各縣市運用的全國性統一分析標準方法。

話鋒一轉，卓榮泰說，有8個縣市首長今年1至7月未每次都親自主持道安會報，請相關地方政府予以改善。他並以陽明交通大學運輸與物流管理研究所學生親自開公車為例，盼各縣市政府及各部會未來制定政策時廣納第一線使用者意見，不只仰賴數據及圖表。

針對汽車責任保險費率計算是否納入性別因素及如何調整年齡級距，卓榮泰指暫不予調整；另就高風險駕駛行為違規肇事加費機制，尤其針對毒駕、嚴重超速等駕駛行為肇事致人受傷或死亡者予以加費部分，他請金管會與交通部依研議結果辦理，並清楚、適時對外說明，避免執行上產生誤解。

卓院長說明，依交通部統計資料，曾參加機車駕訓者的違規風險及事故風險均較未參加者低，金管會規畫對有參加機車駕訓並取得駕照者，於投保強制汽車責任保險時給予獎勵金，也請金管會在兼顧風險對價及民眾保費負擔前提下，持續研討強制汽車責任保險制度，並確保制度永續經營。

由於9月為交通安全月，卓榮泰說，感謝交通部精心規畫，結合民間車廠等相關企業及地方政府，將「機車安全」與「停讓文化」等安全觀念傳遞予民眾，使之融入生活，請各部會及各地方政府共同參與，並給予協助。