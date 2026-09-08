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卓榮泰：推動高風險駕駛違規肇事強制險加費機制

中央社／ 台北8日電

為提升道安，強制汽車責任保險擬有新規範。行政院長卓榮泰今天指示，針對毒駕、嚴重超速等高風險駕駛行為違規肇事的加費機制，將有助導正駕駛行為並提升道安，請部會依研議結果辦理；此外，參加機車駕訓並取得駕照者，金管會也擬於投保強制汽車責任保險時給予獎勵金。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持「中央道路交通安全會報第3次會議」時表示，今年上半年整體30日道路交通事故死亡人數較民國112年同期下降，且達到國家道路交通安全綱要計畫年度降低14%的目標，其中機車、高齡者、酒駕造成死亡、行人、兒少等部分均較112年同期減少，不過高齡者死亡部分較114年同期增加2.6%，相關單位應持續防範及宣導，確保高齡者安全。

降低行人死亡人數部分，卓榮泰說，雖然今年上半年相比112年同期減少9.2%、114年同期減少9.8%，但尚未達到綱要計畫的目標「115年行人死亡人數降低22%」，請相關部會及地方政府持續努力，力求今年達標。

對於金管會今天報告「汽車責任保險調整從人因素之後續辦理情形」，卓榮泰聽取後表示，有關於「汽車責任保險費率計算是否納入性別因素及如何調整年齡級距」一案，將依照建議內容維持現行年齡性別的係數，暫不予調整。

另外，針對高風險駕駛行為違規肇事加費機制，卓榮泰指出，針對毒駕、嚴重超速等駕駛行為肇事致人受傷或死亡者予以加費部分，將有助導正駕駛行為並提升道路交通安全，請金管會與交通部依研議結果辦理，並清楚、適時對外說明，避免執行上產生誤解。

而依交通部統計資料，曾參加機車駕訓者的違規風險及事故風險均較未參加者低。卓榮泰說明，金管會規劃對有參加機車駕訓並取得駕照者，在投保強制汽車責任保險時給予獎勵金，有助鼓勵民眾參加駕訓、提升道安，請金管會依規劃情形辦理。

此外，新北市交通死亡事件呈現「青壯年機車」及「高齡行人」2類高風險組合，卓榮泰提醒，新北市府應依據事故資料，持續深化族群、時段、區域及事故型態的交叉分析，針對高風險組合進行個案診斷，並整合工程、執法、教育、宣導及監理等措施，持續強化高齡者安全通行、道路穿越及駕駛安全。

卓榮泰要求，對於青年機車騎士防禦駕駛、路口安全及違規行的為防制，應結合學校、社區及民間相關資源，轉為對高風險族群更精準的介入宣導。

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