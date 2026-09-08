總統接見加拿大魁團黨訪團 盼深化人工智慧與航太合作

總統賴清德今天接見「加拿大魁團黨國會議員訪問團」時表示，魁團黨1991年成立以來首次組團訪問台灣，對雙方交流合作意義重大，期待未來雙方在人工智慧、半導體、航太、關鍵礦物、再生能源及供應鏈安全上，建立更緊密的夥伴關係。

總統府發布新聞稿，賴總統今天接見「加拿大魁團黨國會議員訪問團」並於致詞時表示，此次是魁團黨自1991年成立以來首次組團訪問台灣，也是黨魁布朗謝（Yves-François Blanchet）第一次到台灣訪問。

總統指出，台灣和魁北克雖然地理相隔遙遠，但有著共同的信念與價值，都珍惜自己的土地、文化、語言和生活方式，也都相信人民有權決定自己的未來。

總統指出，2024年11月魁團黨率先在加拿大國會提出動議，反制中國扭曲聯合國大會第2758號決議，今年2月布朗謝公開呼籲加拿大政府加速簽署台加「貿易合作架構協議」（TCFA）等，議員們一次又一次用國會行動告訴世界，台海和平與台灣的國際參與是國際社會共同關心的議題。

總統表示，魁北克是世界重要的航太產業基地，蒙特婁也是全球人工智慧研究重鎮，台灣則擁有世界領先的半導體與資通訊產業，而台灣的漢翔與加拿大的龐巴迪公司已經合作超過20年，未來台灣企業也將持續在蒙特婁投資布局。

總統指出，相信魁北克的人工智慧加上台灣的晶片、魁北克的航太實力結合台灣的精密製造，一定可以一起飛得更高，讓民主供應鏈走得更遠。

布朗謝致詞時表示，面對當前國際情勢，台灣所處環境相當特殊，訪團此行安排前往金門參訪，與當地軍官進行交流，並實地觀察中國在距離金門僅約2公里處所投入的建設與資源，深刻體會到台灣每天所面臨的挑戰，也對兩岸關係及相關議題有更深入了解。

布朗謝指出，加拿大與台灣於2025年初完成「貿易合作架構協議」談判，目的是促進雙邊經貿往來，魁團黨會持續推動加拿大政府簽署此項協議。

布朗謝強調，台灣有必要、也有正當權利參與重要國際組織，無論是以正式成員或其他身分參與，都應由台灣自己決定，包括世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及國際民航組織（ICAO）等；尤其，中國在台灣周邊空域的軍事行動，不僅涉及軍事安全，也影響民航安全，更加凸顯台灣參與國際民航組織的重要性。

布朗謝表示，魁團黨將持續在加拿大國會為勇敢的台灣人民發聲，直到自由世界的所有政府都能秉持良知，不再受中國的恫嚇，讓台灣有機會參與多邊機制，展現台灣優秀的經濟實力與卓越才能，享有平等、自由與安全的權利。