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日議員：自維聯合執政協議 盼為東亞區域和平做貢獻

中央社／ 台北8日電

日媒報導，日本高市內閣擬首度改組，維新會可望入閣。現正訪台的維新會共同代表藤田文武今天表示，與自民黨聯合執政協議書期望提高日本能量，向東亞區域和平穩定做出貢獻；眾議員馬場伸幸則說，日台必須攜手合作。

「日本維新會．中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」7日至9日訪台，今天下午在日本台灣交流協會舉行記者會。

馬場伸幸在記者會表示，這次訪台與總統賴清德等各界人士就日台關係、美中關係等議題進行有意義意見交換，特別是台灣對熊本地震的溫暖慰問、患難見真情，日本和台灣每次遭受自然災害時，都會互相鼓勵、關注。

馬場伸幸提到，台灣是共享基本價值、擁有緊密經濟關係的極重要夥伴，也是珍貴朋友。日台議員交流也日益頻繁，他將在現存的堅持基礎上，與台灣有更深層次的合作與交流。

至於與賴總統會晤內容，馬場伸幸指出，賴總統表達有意願提高國防預算，但在立法院遇到困難。另就日本規劃修訂安保三文件，他與賴總統就如何提高日本防衛、增加軍事開支，以及培養軍事產業、增加裝備等進行討論與建議。

馬場伸幸強調，在地緣政治環境日益嚴峻情況下，日本與台灣必須攜手合作，共同思考、努力，盼共同守護東亞、西太平洋區域和平與穩定。

媒體詢問日台無人機合作展望。馬場伸幸說，提高日本整體安保力量必須思考新型戰爭型態，包括太空網路安全、電磁波等，日本優勢與台灣強項可以進行合作、建立互補關係，賴總統對此也表達認同。

針對維新會與自民黨組成聯合政府的相關報導，馬場伸幸說，維新會進入聯合政府不是為了取得權力，更重要的是「作為執政黨能做什麼」，因此與自民黨簽署協議書，包括12支箭、48項具體政策；高市早苗承諾推動48項政策，維新會決議與自民黨成立聯合政府、推動改革。

馬場伸幸提到，賴總統問及聯合政府組成方式，賴總統提到他很羨慕日本有維新會這樣的政治力量。

被問及日版台灣關係法推動可能性，眾議員藤田文武則說，必須要思考技術上的論點，最重要的是日本必須提高戰略自主性，也不能忽視與美國、澳洲的同盟。

藤田文武指出，雖與自民黨簽署協議書中的48項具體政策沒有提到台灣，在有關安保、外交、情報等政策上，皆是以提高日本能量為目標，希望向東亞、西太平洋地區的各國做出貢獻，透過這些具體政策，包括台灣在內的周邊國家帶來巨大影響。

被問及「環球時報」批評日本議員分頭訪問台灣與中國是「雙面外交」，馬場伸幸直言，每位議員根據自己的想法出訪，提高日本整體外交力量至關重要；維新會有目標加強外交力量，比如「某國與某國戰爭時，發揮協助停戰的角色」。

和平 東亞 議員

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