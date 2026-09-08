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【重磅快評】無齒也要咬蔣萬安 誰是監察院尚書大人？

聯合報／ 主筆室
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影

監察院前院長王建煊曾形容「監院是沒有牙齒的老虎」，只能裝模作樣唬唬人，神奇的是，監察院現在連監委都從缺，居然還有專員來「關切」台北市長蔣萬安的兒子蔣得立案件；監察院就算沒有牙齒、沒有監委，也要咬一下蔣萬安，「尚書大人」果然擅長觀風向。現代監委猶如古代御史大夫，所謂「士大夫之無恥，是謂國恥」。

尚書大人一詞源自電影九品芝麻官的經典橋段，周星馳飾演的包龍星曾諷刺說，「尚書大人還真機靈，風往哪吹就往哪倒，真是佩服。」如今看來，監察院專委似乎深得精髓，尤其在台北市長選舉前，突然「關切」蔣萬安兒子公費交換生一事，時機之巧、動作之快，令人嘆為觀止。

國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑，專員也能自己查案，難道監察院人人都是錦衣衛？監察院今天發出聲明，強調作為「公職人員利益衝突迴避法」的執法機關，均是依法行政，並無政治考量。

然而，監察院聲明形同此地無銀三百兩。第六屆監委在今年7月底任期屆滿，下屆監委人事案則要等到9月29日立院行使同意權通過後才能上任。也就是說，目前的監察院正處於沒有監委的憲政空窗期，既然監委全部卸任，專委卻主動辦事，到底是依法廉政、還是鐮刀出鞘？

令人不解的是，監察院專委只是常任文官，到底是依據什麼標準去「問候」蔣萬安父子？專委是根據新聞報導、經驗判斷或長官交辦？如果查了蔣萬安，要不要也查一查社會關注的僑委會委員長徐佳青、民進黨參選人蘇巧慧、台糖前董事長吳乃仁等案，否則監察院對公務員任何「辦藍不辦綠」的動作，都可能造成寒蟬效應。

蔣萬安若涉及公帑補助，本來就應該接受檢驗，但監察權既然是憲政權力，也應該接受社會監督，所謂「刮別人鬍子前，也應該先刮乾淨自己的鬍子」。問題是，上屆許多監委就多次爆發濫用公務車、辦案績效低落、淪為政治酬庸，監委自己滿臉鬍渣，還有什麼正當性去監督別人？

外界關注的是，面對藍綠不同政治人物，監察院是不是同一把尺？皇后的貞操不容懷疑，監院也不能只用「依法辦理」四個字搪塞外界質疑。蔣萬安主張廢除監察院，如今監察院專委勇於任事，難免啟人疑竇；人民最害怕的，不是監察院太積極，而是監察院只針對特定人士積極。

相較於徐佳青違反利衝法並遭裁罰，監察院卻要拖至下屆監委上任才能發布於廉政專刊，監察院的問題恐怕不只是「沒有牙齒」，而是「咬向哪裡」？

如果監察院失去超然地位，監察權變成執政黨的一部分，再多的調查或公文，也只會讓人懷疑是否「選擇性監察」。沒有監委都能運作，就像沒有靈魂還能行走，這不代表監察院更有效率，如果背後的操偶師反倒增添政治疑慮，那麼監察院失去的就不只是牙齒，而是存在的正當性。

蔣萬安 監察院 王建煊

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