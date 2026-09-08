會晤賴總統 日本維新會會長馬場伸幸：台海和平穩定對國際極為重要

賴清德總統今天接見「日本維新會・中華民國（台灣）友好研討會」台灣訪問團時表示，相信未來在自民黨與日本維新會組成的聯合政府下，日本和台灣將繼續為台海及印太區域的和平穩定做出更大貢獻。維新會會長馬場伸幸說，台海和平穩定對國際社會極為重要；日本一貫期待台灣相關問題透過對話和平解決，今後立場也不會改變。

馬場伸幸與日本參議員高木佳保里、柴田巧、石井苗子、片山大介、青島健太、岡崎太、石井惠，眾議員市村浩一郎、東徹等人會晤賴總統。

賴總統致詞時表示，日本維新會不僅呼籲日本必須強化防衛力，共同維護印太和平穩定，在政黨綱領的「維新八策」中，也將台灣列為共享普世價值的夥伴，強調維護臺海和平穩定的重要性，讓我們非常感動及感激。

賴總統表示，日前日本首相高市早苗宣布，將AI、半導體、量子以及航太等17項產業列為重要戰略投資領域。今年7月，日本政府更進一步提出「戰略產業聚落計畫」，希望吸引大規模投資。除台積電外，台灣也有許多高科技產業將響應高市首相這項計畫。

賴總統說，期盼未來在日本維新會的支持下，台日能夠「強強聯手」，持續深化交流合作，共同打造非紅供應鏈，提升全球民主供應鏈韌性，也加強區域經貿合作。

馬場伸幸表示，今年5月美國川普總統訪問中國，並與中國國家主席習近平會談，本月習近平也將訪美；針對台灣問題，中國持續採取其強硬立場，美國則強調對台政策不變，賴總統也曾表示對此高度關注。他認為，台海和平穩定對國際社會極為重要，日本一貫期待台灣相關問題透過對話和平解決，今後立場也不會改變。