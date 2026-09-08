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總統盼台日強強聯手深化合作 打造非紅供應鏈

中央社／ 台北8日電

總統賴清德今天接見「日本維新會．中華民國（台灣）友好研討會」台灣訪團時表示，由衷期待未來在日本維新會的支持下，台日能夠強強聯手，持續深化交流合作，共同打造非紅供應鏈，提升全球民主供應鏈韌性。

賴總統今天在總統府接見「日本維新會．中華民國（台灣）友好研討會」台灣訪問團。

總統致詞時表示，日本維新會一直是台灣在日本的重要好朋友，今天很高興在總統府歡迎日本維新會長馬場伸幸、共同代表藤田文武眾議員，以及維新會的老朋友、新朋友來訪，感謝在此關鍵時刻特別撥空來台訪問，對台日關係或台海的和平穩定有莫大的重要意義。

總統表示，2024年花蓮震災後，馬場伸幸親自帶領該會捐款3000萬日圓協助災後重建，讓台灣人民感受到真誠溫暖的支持，而今年日本熊本發生強震，他與副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以個人名義略盡棉薄之力，政府也號召各界伸出援手，期盼重建工作順利。

他指出，面對颱風與地震，台灣和日本互相幫助，展現出兩國患難見真情的情誼，且長久以來，台灣和日本互相扶持，除了因應天災地變，也一起面對全球性挑戰。

他表示，日本維新會不僅呼籲日本必須強化防衛力、維護印太和平穩定，並在「維新八策」將台灣列為共享普世價值的夥伴，強調維護台海和平穩定的重要性，讓台灣非常感動與感激。

總統說，相信未來在自民黨與日本維新會組成的聯合政府下，日本和台灣將繼續為台海及印太地區和平穩定，做出更大貢獻。

他表示，日本首相高市早苗宣布將人工智慧（AI）、半導體、量子以及航太等17項產業，列為重要戰略投資領域，今年7月日本政府更進一步提出「戰略產業聚落計畫」，希望吸引大規模投資。

總統說，除了台積電以外，台灣也有許多高科技產業將響應高市早苗的這項計畫，他由衷期待未來在日本維新會的支持下，台日能夠強強聯手，持續深化交流合作，共同打造非紅供應鏈，提升全球民主供應鏈韌性，也加強區域的經貿合作。

馬場伸幸致詞時指出，台日共享法治、自由與民主主義等基本價值，經濟關係上也非常緊密，而台灣海峽的安定與和平，正是世界的安定與和平重要的關鍵，對於台灣議題，日本堅持要以和平的方式解決。

供應鏈 台日 日本維新會

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