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輕放綠官員 蔣萬安兒子卻遭查…許宇甄：監察院人人都是錦衣衛？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照

針對台北市教育局證實，監察院專員日前致電詢問台北市長蔣萬安兒子交換生事件，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，第6屆監察委員早在7月31日任期屆滿，目前監察院一個監委都沒有，卻有「專員」主動向地方政府詢問單一個案。請問到底是誰下令？誰立案？沒監委，專員也能自己查案，難道監察院人人都是錦衣衛？

許宇甄指出，更荒謬的是，監察院日前才針對僑委會主委徐佳青違反利衝法遭裁罰一案表示，因為目前沒有監委、無法組成廉政委員會，連已經裁罰確定的案件都必須等第7屆監委到任後，才能審議並公告廉政專刊。碰到民進黨官員，連公布裁罰都說「要等監委」；碰到蔣萬安的兒子，沒有監委，專員卻已經可以主動打電話詢問。請問監察院的程序標準到底是看法律，還是看政治顏色？

許宇甄強調，這起事件才經過綠營政治人物連日抹黑，國教署、相關單位接連表態，現在連監察院都跟著出手，國家機器一部接一部動起來了。監察院應立即公開說明承辦單位、案件來源、法源依據及授權層級。否則，監察院就是東廠，人人都是錦衣衛，未來預算送到立法院，在野黨審查時絕對不會客氣。

許宇甄 蔣萬安 監察院

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