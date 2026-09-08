副總統接見美學者訪團 盼持續與理念相近國家深化交流

副總統蕭美琴7日接見美國學者訪團時表示，台灣將持續與理念相近國家深化交流，共同因應威權政權日益加劇的侵略行為及各項挑戰，守護台灣得來不易的自由民主，維護台灣人民共同打造的開放社會及民主制度。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統7日下午接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫學者訪團，分享台灣在國防、經濟、兩岸關係等領域的發展。

副總統致詞時表示，感謝訪團長期關注台灣與台美關係，以及雙方基於共同利益推動的各項合作，一起促進區域和平穩定及雙方人民繁榮；維護區域和平穩定一直是台灣政府的施政目標，總統賴清德也發表「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防、提升經濟繁榮、與民主陣營建立夥伴關係，以及在兩岸關係上展現有原則的領導。

談及國防議題，副總統表示，政府除了持續增加國防預算，也透過追加預算及特別預算等方式，提出額外的國防支出規劃；但不能僅透過增加預算達成最終目標，政府也同步推動一系列國防改革措施，包括軍事改革與戰力提升。

她指出，近期舉行的漢光演習也首次結合「城鎮韌性演習」，讓軍事演習更貼近實戰演練，並能與民防整備相互結合，顯示台灣看待國家安全不僅限於軍事層面，也相當重視全社會共同參與所發揮的力量，賴總統推動的「全社會防衛韌性」對於提升台灣安全與韌性具有重要意義。

對於國際夥伴關係，她表示，無論是半導體或更廣泛的人工智慧供應鏈生態系，台灣在科技領域所取得的進展，都不是單一經濟體或國家可獨立完成，而是國際合作的成果，包括台灣新竹、美國矽谷，到台灣眾多中小企業共同打造的全球科技供應鏈產業生態系。

副總統說，期盼在面對關稅及其他地緣政治因素的挑戰下，台美夥伴關係仍能展現韌性並持續深化，相信兩國合作不僅對強化台灣有所助益，也有助美國推動再工業化及在人工智慧領域保有優勢領先地位，這也是雙方持續進行經貿協商的重要目標之一。

她表示，台灣也會持續拓展與其他理念相近國家深化交流，包括歐洲、新南向政策所涵蓋的亞太地區國家，以及日本等鄰近國家；這些合作將不僅限於經濟領域，也將共同面對威權政權日益加劇的侵略行為，以及人工智慧、社群媒體、資訊戰、心理戰、政治干預等新型威脅。

談及兩岸關係，副總統說，當前兩岸關係相當艱難，中國領導階層持續拒絕與台灣民選政府進行直接對話與溝通，但台灣立場始終如一，台灣不會挑釁，也不會在得來不易的自由民主上妥協。

訪團成員、資深研究員戴雅門（Larry Diamond）致詞時表示，台灣不僅因半導體產業以及在印太地區的重要戰略地位而受到重視，更因即使處於極具挑戰的環境，台灣的民主自由仍持續深化且展現高度韌性，成為民主自由的典範。

戴雅門指出，民主國家必須努力捍衛自身制度與價值，同時妥善處理並化解日益極化的政治對立。面對台灣當前複雜的政治情勢，期盼各方以理性務實的態度，讓政府有效運作、立法程序順利進行，共同維護憲法法庭健全運作，以化解彼此分歧。

訪團成員埃利斯（James O. Ellis Jr.）表示，他高度肯定台灣政府將國防支出提高到國內生產毛額的3%，並以進一步提高為目標，也肯定台灣針對實際面臨的威脅，推動國軍現代化的願景，這些都是在現實限制下所做出的重大選擇。此外，美國對台灣的支持依然強而有力、根基深厚，且是跨黨派共識。