蔣萬安長子公費交換生爭議 凌濤：法務部遇民進黨就毫無標準？

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日因公費交換生捲入政治風波，廉政署稱須揭露公職人員與關係人姓名服務機關及職稱，引發藍營不滿。國民黨桃園市議員凌濤直批「廉政署什麼時候也變東廠」，反問廉政署對僑委會主委徐佳青母子、行政院前院長蘇貞昌父女有無比照辦理。

凌濤表示，綠營側翼名嘴在脆上製作短影音，說出國交換學生的評審委員看到申請表上面寫蔣萬安，就會蓋核准，結果今天法務部廉政署出來說，不能不揭露家長名字跟職銜。是有多逢迎諂媚、急於表態的機關會出來蹭只為邀功？

凌濤說，廉政署稱利衝法第14條第1項規定，公開公平的補助，公職人員的關係人是可以申請並獲得補助，但前提是依同法條第2項規定，申請補助對象應主動於申請文件內據實表明身分關係，才能讓大眾知悉申請補助者與公職人員之間的關係，進而判斷是否為公職人員服務或受其監督機關的補助。

凌濤指廉政署還設計揭露範本及表格，直批「這是什麼民進黨法務分部廉政分署，東廠到令人嘆為觀止」，並說「廉政署對於徐佳青母子，曾出面說過一兩句嗎？對於蘇巧純領取1999萬國發基金天使投資，有沒有要求揭露父親是行政院長蘇貞昌、姐姐是立法委員蘇巧慧」。

凌濤表示，蘇巧純擔任營運長的公司，在2022年11月獲國發基金「創業天使投資方案」1999萬元的鉅額投資。結果綠營拿的國家投資就是天使，別人合法合規申請交流就是魔鬼？對蘇巧純整整「267倍」的龐大金額利益視若無睹，反過來動用國家機器，繼國教署之後，廉政署也傾巢而出，針對一個爭取機會追夢的未成年進行鋪天蓋地的政治追殺。

凌濤也說，監察院爆發監察委員用公務車買便當、做寵物美容，廉政署坦言政風體系未將此案納入貪瀆線索清查，已經引發外界對公務倫理與行政標準一致性的討論，還要雙標到什麼程度？還是法務部遇到民進黨就毫無標準？