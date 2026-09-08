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鄭麗君：推動國土綠蔭 預計年底提專法

中央社／ 彰化8日電

作家吳晟今天在自家樹園「純園」舉行「毛柿宴」，行政院副院長鄭麗君出席表示，預計今年底環境部提出國土綠蔭氣候調適總體計畫及公共植栽養護專法，建立一套整體治林體系。

身兼總統府資政、國家都市林推動委員會民間委員吳晟下午在彰化縣溪州鄉「純園」舉行「毛柿宴」，邀請鄭麗君等人與會。吳晟說，這片取自母親陳純之名打造的樹園，於林務局推動平地造林時申請計畫，並種下更多原生樹種，毛柿宴為女兒吳音寧等人構想，將毛柿做成美味料理，推廣國土綠蔭理念。

鄭麗君接受媒體聯訪表示，有感於氣候變遷、極端氣候，最自然的調適行動就是好好種樹，總統賴清德日前主持國家氣候變遷對策委員會中，宣示要將國土綠蔭視為國家級調適行動，希望藉由綠化減緩暖化。

鄭麗君說，行政院今年成立國家都市林推動委員會，希望邀請跨部會、地方政府及社區共同推動好好種樹，目前由環境部在全國各地召開相關論壇，讓公民參與，一起為下一代留下美麗國土綠蔭。

對於未來期許，鄭麗君提及，過去不一定真的有把樹種好，因此期望種對樹種、種對地方、種對方法、好好管理，讓樹木健康成長，並且大家能認識原生樹種，帶來更多生活及文化方面體驗。

鄭麗君表示，未來國家都市林推動委員會推動國土綠蔭計畫，最重要是建立一套整體治林體系，從中央各部會與地方政府各級單位，要建立專責、專業、專法推動，建立正確種樹知識學及方法，自然就能增加國土綠蔭，並非盲目以量化為目標，而是以好好種樹、把樹種好為核心理念。

鄭麗君說，預計今年底由環境部提出國土綠蔭氣候調適總體計畫來行政院，同時提出公共植栽養護專法，盼從行政組織與法律層面整體推動種樹。

鄭麗君 國土 專法

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