藍營砲轟國家機器動起來 監察院來電「關切」蔣得立交換生內容曝光

綠營猛攻台北市長蔣萬安長子蔣得立交換生事件，藍營議員今在市政總質詢揭露監察院來電調查，質疑國家機器動起來。北市教育局回應，上周三接獲來電，監察院初步了解該計畫是府級或局級，後續沒有再接到電話和公文。

教育局主秘鍾德馨表示，上周二交換生新聞剛露出，教育局政風單位上周三接獲監察院來電詢問，確認該計畫是府級或局級，只是初步了解，教育局後續沒有再接到電話和公文，「今天並沒有收到監察院任何詢問。」

鍾德馨說，這計畫從民國101年到現在都是局級計劃，監察院是利益衝突迴避法裁罰機關之一，監察院可能看到新聞輿情，向教育局同仁確認該計畫的來源。

鍾德馨指出，過往重大新聞輿情時，教育部為了回應部分媒體詢問，也會聯絡教育局詢問細節，以便後續回應；在業務上，中央地方都會有些往來。