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【重磅快評】卓榮泰如果懂守門員 就不要再侮辱守門員了

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰近日說自己所有不副署都是被動，他「身為守門員，處境就像是少林足球裡一直被打的角色，我必須扮演這樣的角色」。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰近日說自己所有不副署都是被動，他「身為守門員，處境就像是少林足球裡一直被打的角色，我必須扮演這樣的角色」。記者黃義書／攝影

在連續「不副署」立法院通過的八個法案後，行政院長卓榮泰說自己所有不副署都是被動，他「身為守門員，處境就像是少林足球裡一直被打的角色，我必須扮演這樣的角色」。用足球守門員類比自己，卓榮泰不但錯，而且錯得很離譜。

首先要說一件眾所周知的事情：在足球場上，守門員只有兩個人，而且是指定擔任，不是誰站在球門前都叫做守門員，都可以用手擋球。在任何民主法治國家，能夠判定法律是否違憲的，就只有大法官，中華民國憲法白紙黑字也是這麼寫的，憲法或憲法增修條文什麼時候賦予行政院長「法律否決權」或者「憲法解釋權」了？卓榮泰這種「自訂法案否決權」的作法，無異於就是足球場上任何一個非守門員的球員，跑去球門前把對手射門用手攔下來，不但大錯特錯，而且是要領紅牌下場的。

而且即使是守門員，也不是毫無限制。出了禁區，守門員就與一般球員無異，不能夠用手觸球；而且即使在禁區內，用手觸球也不是毫無限制，如果是隊友在禁區外的回傳球，守門員也只能用腳回傳，不能用手觸球，違規就得奉送對方禁區自由球。綜觀被卓榮泰以「不副署」否決的法案，可說五花八門，任意由卓榮泰自行解釋。這就等同卓榮泰這個守門員，跑到禁區外面，還用手接球全場奔跑，甚至丟進對手球門內。這不叫做守門員，而是叫無法無天。

而且從根本上看，把自己類比為守門員，也是混淆了行政院和立法院的角色。雖然行政院長由總統任命，但憲法明文規定，行政院「對立法院負責」。雖然兩者有權力制衡的含意，但仍具有強烈內閣制的行政、立法相互負責的色彩。卓榮泰說自己是守門員，是把立法院當作對手，但實際上，立法院是「行政院必須負責的對象」；如果立法院通過的法案行政院長認為窒礙難行，可以提出覆議；覆議不成，不是辭職就是執行，哪來的可以「把球擋出去」？

由此觀之，如果真要強比守門員和少林足球，卓榮泰不像是「少林隊」的守門員「鬼影擒拿手」四師兄，更像是吃了禁藥，球證、旁證都是自己人的魔鬼隊守門員，為了勝利不擇手段，但是最後落得被大力轟門扒光球衣球褲的下場。

不知道卓榮泰是不是真懂足球、真懂守門員；如果真的懂，就別再侮辱足球、侮辱守門員了。世界上沒有這種守門員。

卓榮泰 副署 中華民國憲法

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