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監察院「專員」去電市府問交換生事件 藍營痛批：沒監委也能查？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，國民黨議員柳采葳、張斯綱揭露監察院來電調查蔣萬安兒子交換生事件，質疑國家機器動起來。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，國民黨議員柳采葳、張斯綱揭露監察院來電調查蔣萬安兒子交換生事件，質疑國家機器動起來。記者林佳彣／攝影

民進黨猛攻蔣萬安長子交換生事件，藍營議員柳采葳、張斯綱今在總質詢爆，監察院是否來電調查蔣萬安事件，質疑國家機器動起來。教育局長湯志民表示，監察院專員來問交換生的事情。張說，監察院現在沒有監委，工作人員憑什麼打電話到市府問個案？這是個法治國家該有的原則嗎？嚴正要求查清楚監察院到底是誰打電話。

柳采葳下午質詢，踢爆監察院來請教教育局一些問題。湯志民證實，對方有表明是監察院專員，上周來詢問交換生學生狀況，了解簽呈過程，也有問到有沒有揭露一事；計畫都是由局核定，他直接批，教育局也有向對方報告跟說明。

她質疑，監察院可以這樣問教育局？蔣回應，一切回歸法規相關規定、客觀事實，希望就事論事、理性討論，不要因為選舉而有任何這種情事發生，希望秉持一切依法依規來進行各項調查、了解，終究台灣是民主法治的國家。

柳采葳直言，民進黨說這是檢驗，不是刻意刁難、不是刻意把蔣家人抓出來，這個檢驗從國教署、監察院，國家機器動起來，看起來就是在針對蔣萬安市長，這是檢驗？

蔣萬安回應，身為政治人物本來就應該接受檢驗，他也願意接受檢驗，但一切還是要依法依規，依照一定的程序，而且大家對於公正政策理性溝通跟討論也是民眾期待。台灣是民主法治的社會，還是應該回歸法制面，好好就市政議題、公共關心的議題來討論。

至於今天早上廉政署、政風處又發新聞稿稱應該要揭露，蔣萬安強調，他依照既有程序，在資料上很清楚表明他和得立的父子關係，以及他在台北市任職的公職身份，這也符合利益衝突迴避法第16條規定。

蔣說，另一方面，大家會關心有沒有需要一定向廉政署所附屬的制式表格的範本，他強調，他是範本，二方面在利益迴避衝突法裡面也有適應細則規定，各機關可以依照自己整併或簡化的方式。

湯志民表示，利衝法第14條規定提到申請的文件內據實表明身份關係，市長有實質揭露。

柳采葳痛心直呼，「國家機器動起來，就是為了針對15歲未成年小孩」，甚至容貌都被抓出來說。她三度問蔣萬安，會期待民進黨道歉？蔣說，昨天媒體問他，他以後常面帶微笑，多笑一點就好，再次強調，一切回歸理性討論，就事論事。

張斯綱說，監察院今天有來打電話問。台北市政府的督導單位是監察院？監察院現在沒有監委，監察院一個工作人員、公務員就可以自己做主打電話到台北市教育局去問單一個案？憑什麼打電話到市府？這是個法治國家該有的原則嗎？嚴正要求查清楚監察院到底是誰打電話，也要跟監察院嚴正抗議。

藍營 監委 監察院 交換學生

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