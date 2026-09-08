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批卓榮泰不副署還自比少林足球守門 民眾黨：規則自訂、裁判自當？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰7日聲稱是立法院法案的守門員，不副署8個法案都是被動防禦，處境就像電影「少林足球」裡的角色，一直被打。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰7日聲稱是立法院法案的守門員，不副署8個法案都是被動防禦，處境就像電影「少林足球」裡的角色，一直被打。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰至今累積不副署8個法案，卓昨表示，球一直朝他打過去，如同電影「少林足球」，他將扮演好守門員角色。對此，民眾黨今質疑，規則自己訂、裁判自己當、輸贏自己判，卓榮泰是哪一國的守門員？

民眾黨表示，憲法規定，國會三讀通過的法律，總統應依法公布，行政機關也應依法執行；但如今的民進黨版憲法，卻變成不想要的就不公布、不副署、不執行。「少林足球」裡大反派強雄在劇中囂張嗆聲，「球證、旁證都是我的人，你怎麼和我鬥？」現實版的台灣憲政實況是，「球證、旁證都是賴總統跟卓榮泰的人，在野黨怎麼跟我鬥？」

民眾黨批評，只要ㄧ句不副署，國會三讀通過的法律可以不算數，甚至連立法院依法凍結的預算，行政院也照樣花光，還大言不慚地宣稱「合法合規」。當權力失去制衡，法律失去效力，國會失去監督，台灣民主的憲政體制就變成一切賴總統說了算、卓榮泰說了算。這不是獨裁，什麼才是獨裁？

民眾黨說，卓榮泰不只讓台灣的民主大開倒車，更登上國際公法平台，讓台灣的民主憲政成為國際笑話。英國憲法學者郭銘松指出，行政部門把原本用來制衡總統的副署權轉向國會，形同賦予自己「超級行政否決權」，威力大到連川普都羨慕。

民眾黨表示，守門員應該遵守規則，行政院長更應該遵守憲法。卓榮泰不副署的法案，累計已包括「財政收支劃分法」、「台灣兒少成長及未來帳戶條例」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」、「國軍老舊眷村改建條例」、「衛星廣播電視法」、「立法院組織法」、「有線廣播電視法」、「廣播電視法」。

民眾黨批評，「少林足球」只是電影，卓榮泰破壞的卻是真實的憲政秩序。8度不副署，恐怕只是賴清德政府擴張權力的開端，歷史終將記住，賴政府嘴上高喊民主，腳下踐踏的卻正是民主。

卓榮泰 副署 裁判

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