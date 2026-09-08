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日跨黨派議員團訪台 盼推日版「台灣關係法」護和平

中央社／ 台北8日電

日本國會跨黨派議員團7名國會議員今天抵台訪問，團長、日本保守黨參議員北村晴男表示，來台要向台灣傳達日方非常重視台海和平與安定，返日後將推動立法日版「台灣關係法」、「台灣旅行法」，與台灣、美國攜手捍衛台海和平。

日本參眾兩院7名國會議員組成的日本跨黨派國會議員團上午抵台，展開為期3天的訪問行程。團員皆隸屬日本國會跨黨派團體「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」，除團長北村晴男，成員還包括國民民主黨參議員山田吉彥、日本維新會眾議員西田薰、橫田光弘、三木佳惠，以及參議員石平，參政黨參議員梅村瑞穗。

訪台期間，代表團將出席由智庫主辦的「台日外交防衛研討會」，也將前往總統府、立法院外交及國防委員會等交流。

北村晴男於松山機場受訪指出，日本國會議員認為台灣海峽的安定與和平，不僅對日本，對於區域都是重要的事情，絕對要保衛、捍衛和平。為了台灣海峽的和平，「我們願意做所有能做到的事情」，也要向台灣人傳達這句話，因此訪問台灣。

北村晴男表示，日方非常重視台灣海峽的和平與安定，會做到所有能夠做到的事。具體來說，美國有2部法律是日本所沒有的，即「台灣關係法」與「台灣旅行法」，希望透過此次訪台考察，返日後透過立法制定這2部法律，和台灣、美國聯手捍衛台海和平，向企圖破壞台海和平的國家，表達明確立場。

台灣關係法 和平 議員

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