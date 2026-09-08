影／民進黨青年志工輔選團啟動 「帶著洋流」深入全台各鄉鎮

民進黨中央今天舉行青年志工輔選團啟動記者會，由副秘書長翁世豪、青年部主任黃聖文及台北市長參選人沈伯洋出席，翁世豪並為北、中、南3區大隊長進行任命及授背帶儀式。民進黨表示，選戰倒數81天，將由150名青年志工深入全台各鄉鎮，參與超過60場輔選活動。

翁世豪表示，每次選舉民進黨青年輔選團都受到各縣市地方團隊積極邀請，是地方黨部的重要生力軍。他說，青年志工不只是發揮輔選功能，今年更具備3個重要要素，包括「熱血、理想、行動力」，這也是選舉及公共事務最需要的3大元素。翁世豪指出，這次全代會也提出許多新世代候選人，證明民進黨一直都有新血加入。他期盼新的青年志工輔選團能夠「帶著洋流」，前往全國各地為候選人輔選、造勢，讓青年力量深入地方。

黃聖文表示，選戰倒數81天，也象徵選舉即將進入關鍵時刻。對年輕人而言，這次地方選舉不只是一場選舉，更是對家鄉的寄望，因此民進黨將帶著來自全台各鄉鎮的年輕人回到家鄉，投入地方輔選。黃聖文說，今年不只縣市長候選人有年輕世代，連鄉鎮市長也積極推出40歲以下的年輕人。此次將由北、中、南3區大隊長，帶著150名青年志工夥伴前進全台各鄉鎮，參與超過60場輔選活動，從清晨市場、通勤路口、黃昏市場，到夜市、廟口，都希望號召更多年輕人加入。

沈伯洋表示，過去選舉中，年輕人的參與一直相當深入，他自己當年剛被提名為不分區候選人時，也曾跟著年輕人到各地宣講。這次青年輔選團成立後，除了在北、中、南不同區域協助候選人，更重要的是成為地方的「神經網絡」。沈伯洋指出，青年志工在地方宣講、與民眾互動的過程中，除了要向民眾說明政策及候選人政見，也肩負蒐集民眾意見的責任，「這不只是單純的一個輔選那麼簡單而已」，更是年輕人深度參與地方政治的機會。

沈伯洋說，年輕人必須不斷與民眾互動，而互動過程所累積的經驗，也都是年輕人的「養分」。他認為，透過青年志工深入地方，可以讓政策與民意雙向流動，也讓更多年輕人從參與地方選舉開始，累積公共事務及政治參與的經驗。

民進黨中央今天舉行青年志工輔選團啟動記者會由副秘書長翁世豪（前排右三）、青年部主任黃聖文、台北市長參選人沈伯洋（前排右二）出席。翁世豪為北中南大隊長進行任命及授背帶儀式。記者邱德祥／攝影

民進黨中央今天舉行青年志工輔選團啟動記者會，台北市長參選人沈伯洋（右）出席和青年志工合影。記者邱德祥／攝影