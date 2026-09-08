卓榮泰自比少林足球守門拒副署 羅智強：球員兼裁判架空憲政

行政院長卓榮泰已累積8個法案不副署，卓昨舉例衛星廣播電視法等3項修法，恐讓黨政軍力量再度介入媒體，因此未予副署，並自比法案守門員。國民黨立委羅智強批卓揆自我擴權、球員兼裁判，法律若窒礙難行提覆議，政院逕自判定違憲是把不副署當武器，架空憲政與人民主權。

羅智強說，卓榮泰一再不副署立法院三讀通過的法案，竟還自比為電影「少林足球」的守門員。自我擴權、架空憲政，卓榮泰自稱守門員，就是自證「球員兼裁判」。

羅智強表示，憲法中「副署權」的設計，原意在防止總統擴權，卓榮泰自己當起憲法太上皇，扭曲憲法把不副署當武器。行政院若認為立法院通的法律窒礙難行，就應依「憲法增修條文」第3條規定，提出覆議。如果全體立法委員2分之1以上決議維持原案，則「行政院院長應即接受該決議」。「應即接受」，就是責任政治的底線。若行政院長可以逕自不副署，憲法又何需有「覆議」的設計？

羅智強指出，卓榮泰聲稱立法院通過的法律「違憲」，所以他不副署。憲法第171條規定的清清楚楚，「法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之」。也就是說，除了司法院，沒有任何機關有權用「違憲」的理由認定法律違憲。如果行政院能夠自行認定法律是否違憲，司法院大法官會議不就可以直接廢了？

羅智強表示，立法委員是由人民投票選出，憲法第62條明定立委「代表人民行使立法權」。卓榮泰不是人民直接選出，也沒有經過代表人民的立法院同意就取得職位，卓榮泰只能恪守「行政院對立法院負責」的憲法義務，豈能反過來凌駕於立法權，騎在人民的頭上。

羅智強批，卓榮泰說自己是「少林足球」的守門員，自證「球員兼裁判」，也給自己套上了電影中的經典台詞，「球證、旁證加上主辦、協辦所有單位都是我的人，你怎麼和我鬥？」把不副署當武器，把憲法當球踢，架空人民主權，還洋洋得意，這就是民進黨獨裁的嘴臉。