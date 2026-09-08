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卓榮泰自稱法案守門員 藍委諷成賴總統監護人

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右）。聯合報資料照片
賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右）。聯合報資料照片

行政院長卓榮泰已累積八個法案不副署，卓昨舉例衛星廣播電視法等3項修法，恐讓黨政軍力量再度介入媒體，因此未予副署，並自比法案守門員。國民黨立委賴士葆說，副署權是抗衡總統權，不是對付立法權，且卓榮泰是賴總統任命的政務官，沒有民意基礎，別臭美自己是守門員；國民黨立委翁曉玲則酸，終於了解卓榮泰苦心，是因賴清德總統辨識能力不足，卓作為監護人幫賴總統判斷哪些法律可不可公布。

賴士葆指出，卓榮泰是賴總統任命的政務官，沒有民意基礎，別臭美自己是守門員，怎會有閣揆對抗全國上千萬人選出來的立委？何況副署權是抗衡總統權，不是對付立法權，卓榮泰亂搞做法粗暴到接近獨裁，連國際都知道，貽笑大方；且說要防範黨政軍復辟介入媒體，「民進黨早就實質復辟」，質疑執政黨早把媒體搞得綠油油，手還伸進校園。

翁曉玲則說，卓榮泰的憲法素養令人瞋目結舌， 居然大言不慚的把「拒絕副署」，自誇是守門員， 封殺立法院三讀通過的法案，還振振有詞。殊不知卓這番說詞， 根本是重重打臉賴清德總統，閣揆副署權本質在制衡總統權， 卓榮泰現在所作所為， 何止是憲法守門員，更像是對賴清德做輔助宣告，作賴清德監護人，幫賴清德判斷哪些法律可公布、哪些不可公布。

翁曉玲酸，「終於了解卓榮泰的苦心，原來是因為賴清德總統辨識能力不足。」很遺憾，台灣出了一個法盲的總統。

卓榮泰 賴總統 法案

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