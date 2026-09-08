快訊

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

台積電收高10元、擋不住台股收盤下跌220點 穎崴漲停站穩第三高價股

川普曬超大美國地圖！一口氣劃入32個國家地區 加拿大、墨西哥入列

高金素梅涉貪大帳房棄保逃亡 莊瑞雄：清白永遠是個問號

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今受訪回應輿情。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今受訪回應輿情。記者張曼蘋／攝影

無黨籍立委高金素梅涉貪案，前辦公室主任張俊傑被列為共犯，遭限制出境，但6日破壞電子手環遭通緝。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，助理跑掉反而讓案子拖更久，拖越久對政治人物的清白永遠是個問號，應讓高金素梅發揮影響力，讓對方早日歸案。

莊瑞雄今受訪回應輿情時表示，高金素梅案件已進入司法階段，民進黨團沒有過多評論，只是說受到境管、科技監控的被告，竟然讓人跑掉，「是誰幫助他跑掉？他又跑到什麼地方去？為什麼要跑掉？」這三個問題很好回答，人一跑掉後，代表被質疑的清白不想要了，不想洗刷被指控的罪名，常常就被解讀成畏罪潛逃。

莊瑞雄指出，畏罪潛逃對高金素梅是好還是壞？無從評斷；跑掉對高金素梅官司就比較好嗎？那也不一定。對方如果清楚交代，提供些對高金素梅更有利的證據，搞不好對高金素梅的官司是有利的，但跑掉後，本來可以挖到幫高金素梅澄清的線索全部不見了，整個案子就會拖得非常久。

莊瑞雄認為，拖得很久，對政治人物的清白永遠是個問號，司法用具保完以後用潛逃的方式跑掉，對整個司法公信是很大的傷害，但這個叫一般人呼籲對方也沒用，高金素梅應發揮影響力，讓對方早日歸案，對案情也有機會發揮澄清作用。

高金素梅 莊瑞雄 無黨籍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

憂張俊傑「經濟條件佳」恐逃亡 檢察官曾聲請撤銷交保但遭駁回

高金素梅涉貪「核心被告」張俊傑跑了 北院發布通緝到2059年

高金素梅助理張俊傑 破壞手鐶棄保潛逃

張俊傑認3「輕罪」不認貪汙重罪棄保潛逃 法院加告「這1條」罪

相關新聞

被問郭禮伯子喊話驗DNA...蔣萬安無奈：不要每次選舉都要討論DNA

年底選戰倒數81天，近日郭禮伯之子、前杜邦亞太總經理郭貽熹接受專訪時說，只要有機會，願意配合進行基因鑑定。台北市長蔣萬安今受訪也被問到，郭家喊話驗DNA？蔣萬安說，「不要每一次選舉，都要討論DNA的事情好不好。」

高金素梅涉貪大帳房棄保逃亡 莊瑞雄：清白永遠是個問號

無黨籍立委高金素梅涉貪案，前辦公室主任張俊傑被列為共犯，遭限制出境，但6日破壞電子手環遭通緝。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，助理跑掉反而讓案子拖更久，拖越久對政治人物的清白永遠是個問號，應讓高金素梅發揮影響力，讓對方早日歸案。

不副署法案卓榮泰自稱守門員 蔣萬安痛批：這不是守門，是拆門！

行政院長卓榮泰上任以來，已累積八個法案不副署，引發在野批評。昨天卓還自稱扮演「法案守門員」，稱如同電影「少林足球」球一直朝他打過去。對此，台北市長蔣萬安今痛批「這不是守門，這是拆門」。並且再引少林足球一句經典台詞反批「恣意妄為，人民無法接受」。

鏡文學獲公帑補助卻專訪沈伯洋引質疑 藍委批成輔選工具

媒體「鏡文學」刊出大篇幅專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬安專訪，但仍引發質疑。民眾黨批評文策院補助鏡文學卻有輔選疑慮。國民黨立委今表示，文策院用公帑投資鏡文學，今年選前大篇幅專訪沈伯洋是假文化之名行輔選之實，要求文化部出面說明。

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

國民黨台北市議員李柏毅被爆帶8個月女兒掛急診，疑不等候時間等怒罵醫護人員。今下午李柏毅趁質詢前受訪，他多次哽咽並七度鞠躬向醫護人員致歉，過程中都是以父親身份，女兒現在狀況還不確定，但不該有這樣情緒表現。媒體問到後續狀況，他說都尊重配合。

卓榮泰自比少林足球守門拒副署 羅智強：球員兼裁判架空憲政

行政院長卓榮泰已累積8個法案不副署，卓昨舉例衛星廣播電視法等3項修法，恐讓黨政軍力量再度介入媒體，因此未予副署，並自比法案守門員。國民黨立委羅智強批卓揆自我擴權、球員兼裁判，法律若窒礙難行提覆議，政院逕自判定違憲是把不副署當武器，架空憲政與人民主權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。