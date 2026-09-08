高金素梅涉貪大帳房棄保逃亡 莊瑞雄：清白永遠是個問號
無黨籍立委高金素梅涉貪案，前辦公室主任張俊傑被列為共犯，遭限制出境，但6日破壞電子手環遭通緝。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，助理跑掉反而讓案子拖更久，拖越久對政治人物的清白永遠是個問號，應讓高金素梅發揮影響力，讓對方早日歸案。
莊瑞雄今受訪回應輿情時表示，高金素梅案件已進入司法階段，民進黨團沒有過多評論，只是說受到境管、科技監控的被告，竟然讓人跑掉，「是誰幫助他跑掉？他又跑到什麼地方去？為什麼要跑掉？」這三個問題很好回答，人一跑掉後，代表被質疑的清白不想要了，不想洗刷被指控的罪名，常常就被解讀成畏罪潛逃。
莊瑞雄指出，畏罪潛逃對高金素梅是好還是壞？無從評斷；跑掉對高金素梅官司就比較好嗎？那也不一定。對方如果清楚交代，提供些對高金素梅更有利的證據，搞不好對高金素梅的官司是有利的，但跑掉後，本來可以挖到幫高金素梅澄清的線索全部不見了，整個案子就會拖得非常久。
莊瑞雄認為，拖得很久，對政治人物的清白永遠是個問號，司法用具保完以後用潛逃的方式跑掉，對整個司法公信是很大的傷害，但這個叫一般人呼籲對方也沒用，高金素梅應發揮影響力，讓對方早日歸案，對案情也有機會發揮澄清作用。
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