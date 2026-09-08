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媒體指26名陸配登記參選引滲透質疑 藍批側翼烏龍抹紅影響選舉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
媒體報導指，中選會統計今年有26名陸配登記參選，引發綠營側翼質疑基層遭滲透。國民黨立院黨團書記長許宇甄（右）表示，符合法定資格者皆應保障其參選權。國民黨團副書記長王鴻薇（左）則批側翼烏龍抹紅，將本土現任里長誣指為陸配，涉嫌意圖影響選舉。圖／國民黨立法院黨團提供
媒體報導指，中選會統計今年有26名陸配登記參選，引發綠營側翼質疑基層遭滲透。國民黨立院黨團書記長許宇甄（右）表示，符合法定資格者皆應保障其參選權。國民黨團副書記長王鴻薇（左）則批側翼烏龍抹紅，將本土現任里長誣指為陸配，涉嫌意圖影響選舉。圖／國民黨立法院黨團提供

媒體報導指，中選會統計今年有26名陸配登記參選，引發綠營側翼質疑基層遭滲透。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，符合法定資格者皆應保障其參選權。國民黨團副書記長王鴻薇則批側翼烏龍抹紅，將本土現任里長誣指為陸配，涉嫌意圖影響選舉。

許宇甄說，每到選舉都有這類奧步，上次選舉也大舉約談里長，最後全不起訴，甚至有基隆里長獲國賠，希望民進黨不要再用司法箝制大家，也不要再羅織各樣的理由，什麼都是抗中保台，什麼都推給大陸統戰，回歸選舉理性。

王鴻薇說，今年有很多挑戰，比如像深偽的照片、影片等等，或是加強查緝境外勢力，無法接受假借反滲透法或國安法，大舉偵辦，意圖影響選舉，類似狀況過去太多。在上次立委選舉，大半的台北市里長被約談，說有到中國大陸參訪，疑受到境外勢力指示影響選舉。在選前大舉偵辦，選後全部都沒有事情，假借境外勢力的影響，行干預選舉之實。

王鴻薇表示，希望國家機器不要動用司法來試圖干預選舉，不管是台北市或基隆市的例子，都是檢調以辦選舉之名大舉偵辦，選後發現什麼事都沒有，非常可能影響選舉，要提醒相關檢調單位，不要動輒利用手上工具來影響選舉。還有調查員唆使縣民控雲林縣長張麗善賄選，該調查員已被刑事起訴。重申國家機器不要利用司法工具，試圖干預選舉，甚至打壓特定候選人。

媒體詢及今年選舉9月4日完成候選人登記，中選會9月7日第一次公布完整統計，具有陸配背景的登記者共有26人，比2022年增加7人，有19人投入村里長選舉。對此，許宇甄說，只要符合相關資格就可登記參選，中選會在審查相關資格時，只要符合就應讓其參選；如果不符資格，當然就沒有參選問題。

王鴻薇說，有民進黨側翼稱陸配滲透基層，根本就是選前的假新聞、假訊息，根據這些青鳥側翼提出來的里長候選人中，其中有台北市中山區中山里的里長，稱該里長是陸配，根本胡說八道，這位里長是現任里長，是土生土長的台灣人，服務非常認真，青鳥側翼連基本事實都搞錯，繪聲繪影，根本是意圖影響選舉，選舉奧步何其多。包括新北市、桃園市，很多里長候選人根本不是陸配，卻被指稱是陸配來滲透。

王鴻薇說，請教中選會、內政部，之前稱李貞秀不具擔任立委資格，因沒有取得撤銷中共國籍證明，卻又讓李貞秀登記參選竹北市長，到底是一國兩制還是怎麼樣，初一十五不一樣嗎？請中選會、內政部出來說明。陸配有合法的參政權就應保障，動不動指人家是陸配，不是陸配的話要不要道歉，是否有違反選罷法？請中選會、檢調相關機構徹查誣指，是想要意圖影響選舉？這難道不用辦嗎？她在此直接告發，請中選會、檢調立刻辦。

陸配 側翼 抹紅

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