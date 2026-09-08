2人違紀選台中市議員 國民黨撤銷黨籍

中國國民黨台中市黨部今天召開考紀委員會，經全體考紀委員一致決議，撤銷違紀登記參選台中市議員的張書華及周啓揚黨籍，而鄭伯其雖已主動退黨參選，黨代表資格也遭撤銷。

考紀委員會主任委員洪嘉鴻說，除撤銷2人黨籍，鄭伯其等5人於登記前主動退黨登記參選，退黨手續完備，已非國民黨員，其中只有鄭伯其兼具黨代表身分，除撤銷黨代表資格，並將報請中央黨部組織發展委員會核定。此外，有黨員在里長領表登記時改以民主進步黨籍參選，留待下次考紀會一併裁處。

台中市黨部副主委陳明振表示，台中市議員選舉，黨部共提名34人並送請中央黨部核定。違紀輔選黨員第1次先勸導，後續違紀輔選事證明確，將再於第2階段由考紀會裁處。

張書華發布新聞稿說，這些年為黨與地方出生入死、出錢出力，不咆哮、不逃避、不收賄，卻連公平競爭的機會都沒有，說法朝令夕改，協調過程毫無章法，最後等到的是黨紀處分，確實令人遺憾。

周啓揚透過社群網站臉書（Facebook）表示，參選不是為跟誰作對或對任何人有怨，而是不願在還年輕、有體力與熱情為地方付出時，只因沒等到1個位置就放棄理想。參選理由很簡單，「我住這裡，我希望這裡變得更好！」決定權交給選民。