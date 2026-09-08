行政立法陷僵局 綠：憲法法庭癱瘓、在野倒閣無行動

行政院長卓榮泰昨天自比電影「少林足球」守門員，直言8項不副署法案是被動而為，強調是行政院對歷史的責任。民進黨立法院黨團今天表示，本來行政立法之間產生爭議有2個把關關卡，憲法法庭被在野黨癱瘓掉，喊倒閣卻無實際行動，怪不得卓榮泰有感而發。

行政院長卓榮泰昨天出席「第23屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」活動致辭時，以衛星廣播電視法等3大法案為例表示，不容許透過單一修法讓黨政軍力量再度進入媒體，這是行政院對歷史的責任，也是他對行政院的責任。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，行政跟立法之間有監督制衡，憲政上有一定的規範。立法院通過的法案，有憲政疑慮的時候，到底是不是違憲，其實有好幾道關卡，可以做最後的把關。

莊瑞雄指出，行政院長的副署權，不是橡皮圖章，也不是行政院長的空白支票。卓榮泰選擇不副署的法案，都有提出許多可能涉及違憲的理由，並把理由說的很清楚。

莊瑞雄說，很可惜的是，本來行政跟立法之間產生爭議時，還有憲法法庭，但被在野黨癱瘓掉，失去了司法機關公平來做最後裁判的一道關卡。

莊瑞雄指出，另一個關卡，就是立法院可以提出不信任案，也就是倒閣，在野黨嘴巴喊得很大聲，卻沒有實際的行動，造成今天的憲政僵局。

莊瑞雄表示，立法院自己把憲法法庭的這個裁判趕出去，然後卻又說裁判為什麼不吹哨子。

莊瑞雄說，憲政僵局如何解決，卓榮泰當然可以有感觸，但立法院不用感觸。立法院就很簡單，走到現在，既然立法院把憲法法庭癱瘓掉，還有一個制度叫做提不信任案，就看立法院是用嘴巴喊，還是有實際行動。總不能喊倒閣，喊完了就休會了，或是台北市長蔣萬安喊得很大聲，賺到聲量後，就又沒了。

莊瑞雄表示，政治人物說一套做一套，常常會形成這樣的僵局，怪不得卓榮泰會有感而發。