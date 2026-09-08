兒交換學生未涉利益迴避 廉政署稱須揭露身分 法務局:有符合揭露義務

台北市長蔣萬安近期因兒子錄取交換學生計畫，遭綠營攻擊未利益迴避，昨總質詢，北市法務局、政風處答詢表示未參與審核、無涉利益迴避問題。廉政署卻發新聞稿稱必須揭露公職人員與關係人姓名服務機關及職稱，不因未參與審核而豁免。北市法務局今表示，蔣市長有符合所謂的揭露義務。

近日蔣萬安兒子交換學生爭議是否利益迴避，吵不停。北市法務局長連堂凱今天受訪表示，廉政署談的是利益衝突迴避法第14條的揭露義務，重點就是在申請文件裡面充分表現市長的身分關係，市長之前也公開說過，在申請的文件內容裡面，可以看到他的父子關係，還有他的公職身份，所以我們認為有符合有所謂的揭露義務，完成了。

至於是不是一定要填表格？連堂凱說，這個大家如果在中華民國政府申請過文件，表格只是一個參考，只要市長在申請的文件內容，有完成剛剛的身份關係揭露，就已經是實質揭露、據實揭露。

媒體追問，所以不一定要填表格？連說，不一定，其實今天跟任何市政府申請的文件，包含陳情書裡面，如果願意用自己的格式寫，市政府也會收。至於填完表格之後，需不需要公告呢？連說，公告的部分，應該是由教育局來處理，不會是市長來公告。