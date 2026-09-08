民進黨：蔣萬安治理無能累慘基層 連官員都不敢講真話

民進黨發言人吳崢今天表示，台北市長蔣萬安上任以來施政屢屢出包，連台北市民政局長都忍不住大吐苦水、怨聲連連，蔣萬安只會提出看似漂亮、實則缺乏配套的政策，出事後更拿基層公務員當擋箭牌、要求血汗善後，這種「市長無能、累死基層」的戲碼不斷上演，蔣萬安還要繼續「問A答B」嗎？

吳崢指出，從推動「無菸城市」的選址失當與配套不足，到近期各項倉促上路的政策，均衍生出諸多亂象，連民政局長都忍不住大吐苦水，直言從鮮奶政策、抓老鼠、無菸城市，再到招募選務人員，基層早已喘不過氣。蔣萬安政策出包、治理無能，善後責任卻全轉嫁給基層，顯見其施政早已出現系統性問題。

吳崢說，蔣萬安不斷試圖打政策牌提升治理形象，實際上卻全是看得到吃不到的漂亮話，例如「育兒減少工時計畫」，被質疑缺乏對企業端的實質補貼或法律約束，「免費營養午餐」更因廠商不堪成本不願供餐，險些讓學生沒飯吃。除了政策成果欠佳，市政治理更是荒腔走板，從砸重金清疏卻仍導致內湖淹水、一支744萬元的天價遮陽傘，到兒少保護接連爆發剴剴案、多起幼兒園虐童案及十歲女童案等事件，市民看不到治理效果，只看到一個失能的市政團隊。

吳崢表示，面對接連爆發的各項市政爭議，蔣萬安往往牽扯無關議題應付了事，這種「問Ａ答Ｂ」、大搞政治對立的心態，已讓市民極度不耐，負面聲量持續上升。

吳崢呼籲，蔣萬安身為地方首長，不要「吃碗內看碗外」，應腳踏實地面對整體市政問題，而非將責任甩鍋給基層，甚至拿基層公務員當作掩飾治理無能的政治擋箭牌。