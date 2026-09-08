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台美公共事務聯盟成立 王金平特致賀電

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣國際幸福家庭聯盟結合美國台僑，成立促進台美家庭與宗教深層交流的台美公共事務聯盟（TAAPA）。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣國際幸福家庭聯盟結合美國台僑，成立促進台美家庭與宗教深層交流的台美公共事務聯盟（TAAPA）。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

台美強化家庭價值與宗教連結！台灣國際幸福家庭聯盟8日宣布成立台美公共事務聯盟（TAAPA），希望透過聯盟，讓台美交流結合公民外交，互動可深入台美社區家戶、建立台美宗教領袖網絡等。前立法院長王金平雖未親自出席，但也發賀電致意。

台灣國際幸福家庭聯盟是由台灣基督長老教會牧師高俊明等人於 2011 年發起籌組，有感台灣面臨離婚率高、青少年教育問題、家庭倫理瓦解及社會對立等現象，希望藉由跨宗教、族群與黨派的力量，從基層與立法院推動家庭價值。此次活動還有國民黨新北市議員陳儀君、民進黨台南市議員蔡筱葳等線上響應。

聯盟祕書長張坤池表示，在美國明尼蘇達州眾議院服務的台僑第二代，希望美國與台灣之間的關係也結合公民外交，讓台灣成為國際社會中有溫度、有影響力的參與者。TAAPA將在台灣和美國註冊，匯集來自公私領域的各界領袖，涵蓋台灣的22個縣市與美國50州，含居住在台灣的美國人以及遍布全美的台裔美國人。

王金平的賀電指出，台灣國際幸福家庭聯盟成立以來，結合學校、家庭與社會3個教育體系，推動餐桌文化「TABLE」，創造「餐桌文化軟實力 創造（家庭）關係新契機」，並對於「校園零霸凌、零吸毒，家園零暴力、零孤單」等願景，為應「全球公民外交倡議」與美國同步成立TAAPA，強化台灣在國際社會的積極存在與影響力，令人深感欽佩。

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王金平 台美 高俊明

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