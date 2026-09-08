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同名不同人遭誤認挨罵 綠委李柏毅：認清品牌再開罵

中央社／ 台北8日電

國民黨台北市議員李柏毅遭爆在急診室大聲斥責醫護人員，引發耍官威質疑，意外讓民進黨立委李柏毅成為網友出征對象。面對突如其來的「同名之累」，民進黨立委李柏毅今天幽默發文自清，強調兩人不僅分屬不同政黨，也在不同城市服務，「請大家開罵前先認清品牌」。

有網友發文爆料，稱有名民代陪家屬就醫期間，竟大聲斥責急診醫護人員；對此，國民黨台北市議員李柏毅7日表示，自己帶女兒就醫，因焦急與不滿，確實有大聲與主治醫生討論，但沒有罵髒話，並澄清未耍特權。

台北市議員李柏毅的這起爭議，引發大批網友憤怒出征，但卻意外波及到來自高雄的民進黨立委李柏毅，他在Threads發文表示，真相只有一個，政壇柏毅不只一個，請大家開罵前先認清品牌。

李柏毅表示，最近因為國民黨同名的台北市議員聲量爆漲，有人看到新聞跑來問他「柏毅，你怎麼在政論節目上談蔣萬安兒子這麼激動？」甚至有新聞報導也誤用他的照片，因此有必要澄清一下，「真的不是我」。

李柏毅說，新聞畫面中在急診室咆哮的「李柏毅」，以及日前在政論節目中激動發言的，都是國民黨台北市議員李柏毅，而他是民進黨籍高雄市立委李柏毅。

李柏毅表示，兩人同名同姓、都從政，但不同人、不同政黨，在不同城市服務，問政風格也完全不同，請大家私訊粉專前認清品牌，確定之後再開罵。如果要在Google Maps留一星負評前，也要先認明服務處，高雄跟台北差很遠的。

李柏毅 綠委 品牌

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