陳見賢重話轟「政治不是宗教的實驗場」 徐欣瑩辦公室回應了

新竹縣長楊文科昨在臉書貼出和陳見賢的合照，強調兩人並肩合作八年、陳見賢「始終如一」，並喊話「局勢再亂，信念不變；風浪再大，兄弟同心」，此文被視為釋放藍營團結訊息。不過，陳見賢今早在臉書貼文寫「真正的團結，是彼此誠信尊重，政治是為人民服務，不是宗教的實驗領域」，引發外界揣測。對此，徐欣瑩辦公室回應，國民黨沒有分裂的本錢，只有團結一心，期盼在既有的穩固基礎上，凝聚全黨最大力量。

徐欣瑩辦公室回應，感謝縣長楊文科在關鍵時刻穩住船舵，重新凝聚國民黨的士氣。副縣長陳見賢8年戮力從公、為新竹縣打造堅實的發展基礎，更是真正有情有義、守住信念的人，相當敬佩。

徐欣瑩辦公室說，如同楊縣長所說，我們國民黨沒有分裂的本錢，只有團結一心，期盼在既有的穩固基礎上，凝聚全黨最大力量，爭取鄉親的認同與支持，讓新竹縣的未來更好、更進步。