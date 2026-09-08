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兒交換學生未涉利益迴避廉政署稱須揭露身分 蔣萬安：都有清楚表明

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安近期因兒子錄取交換學生計畫，遭綠攻擊未利益迴避，昨總質詢北市法務局、政風處答詢表示未參與審核、沒涉利益迴避問題。廉政署卻特地發新聞稿稱必須揭露公職人員與關係人的姓名服務機關及職稱，不因公職人員未參與審核而豁免。

蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮，對於廉政署發新聞稿的說法，蔣說，政風處長吳滄俯昨天在議場已經很清楚地表達，沒有利益衝突迴避問題，廉政署今天說有揭露的義務，依據利衝法第14條，需要清楚表明身分關係以及公職身分，他也是依照既定的程序，及在資料上清楚地表明我和兒子的父子關係，以及在台北市任職的公職身分。

至於外界認為，是不是一定要填廉政署制式的表格範本？蔣說，第一、它是範本；第二、依照施行細則第28條，各機關可以來自行整併簡化這個表格，所以相關的規定都非常清楚。

蔣萬安 廉政署 交換學生

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