日議員：台日應深化安保經濟安全合作 貢獻印太和平

外交部長林佳龍接見日本維新會參眾議員團時表示，台日產業高度互補，可共同打造安全且具韌性的非紅供應鏈。日本眾議員馬場伸幸說，台日應在安全保障、經濟安全等領域深化合作，貢獻印太和平與穩定。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍7日接見由會長馬場伸幸率領的「日本維新會‧中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」，成員包括日本維新會共同代表藤田文武眾議員、高木佳保里參議員、柴田巧參議員、市村浩一郎眾議員、東徹眾議員、石井苗子參議員、片山大介參議員、青島健太參議員、岡崎太參議員及石井惠參議員等13人。

林佳龍表示，日本維新會是台灣長期的重要友人，不僅持續支持台日關係發展，更曾於2018年及2024年花蓮震災時伸出援手，慷慨捐款協助災區重建，充分展現台日間患難見真情的深厚友誼。日本維新會在與自民黨共組執政聯盟後首度籌組大型訪團來台，進一步深化雙方交流與合作。

林佳龍指出，當前印太區域安全情勢日益嚴峻，感謝日本維新會長期重視台海和平穩定及印太區域安全，並積極關注日本提升防衛能力的重要性。台灣與日本同為理念相近的重要夥伴，期盼雙方持續攜手合作，共同實現「自由開放的印度太平洋」願景。

林佳龍提到，面對全球經濟及供應鏈快速重組，台日產業優勢高度互補。日本正積極推動17項戰略成長領域，台灣也持續強化AI、半導體及高科技等戰略產業布局，雙方未來可在AI、半導體、航太、能源、社會韌性及經濟安全等領域進一步深化合作，透過強強聯手，共同打造安全、可信賴且具韌性的非紅供應鏈。

馬場伸幸感謝台灣政府與人民對熊本地震的誠摯慰問並踴躍捐款，再次印證台日之間的真摯友誼。他認同「台灣有事即是日本有事」的理念，強調面對日益嚴峻的區域安全情勢及能源等共同挑戰，台日更應在安全保障、經濟安全等領域深化合作，貢獻印太區域和平與穩定。